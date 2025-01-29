Ziferblat: На Нацвідбір ми прийшли перемагати, тому думаємо тільки про себе

– Про що ваша конкурсна пісня? Розкрийте історію її створення.

– Валентин: Пісня Bird of Pray - перш за все про свободу. Про цикл життя й надію на щасливе майбутнє. Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як "Птах молитви" чи "Молитовний птах". Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть в моєму серці з 2022 року.

– Поговоримо про кліп. Опишіть його концепцію.

– Режисером кліпу став Ілля Дуцик. Його візуальне бачення занурює глядача у дві паралельні площини. Перша - це спогад про дім, що живе лише в людській пам’яті, викликаючи змішані почуття радості й смутку. А друга - пошук дому, його усвідомлення та прийняття через символічний рух у просторі.

Для того, аби знайти, полюбити, побачити дім, ми проходимо шлях. І от такий шлях - важлива частина нашої візуальної історії. Це рух по колу, який постійно змінюється в діаметрі, кольорі та текстурі.



– Який меседж ви хочете донести своїм виступом?

– Валентин: Меседж простий, але, можливо, він не настільки на поверхні, як здається на перший погляд. Але я описав би це якось так: "Ми будемо завжди", "Ми живемо тут, на своїй землі, яку любимо, вона для нас все, й ніхто в нас це не забере", "Після темних часів завжди приходить світло".

– Для вас це вже третій Нацвідбір. Розкажіть, чому прагнете потрапити на Євробачення?

– Валентин: Або другий (Усміхається). Насправді ми вже розповідали про наш перший "штурм" Нацвідбору. Він відбувся наполовину, і по суті, ми не взяли в ньому повноцінної участі. Чому прагнемо потрапити? Це передусім дитяча мрія. А ще хотілося б донести тему України через серйозніший мотив. Більше, наприклад, в стилі, в якому це свого часу зробила Джамала.

Даниїл: Погоджуся з братом. Від себе додам, що цей захід розглядається нами як шанс для музики, зробленій в Україні, потрапити у європейські чарти.

Федір: Завжди мріяв, щоб нашу, українську, музику чули скрізь. Вважаю, що дуже важливо поширювати її, пускати коріння по світу.



Ziferblat розповіли про свою пісню для Євробачення (фото надане прес-службою)

– Кого вважаєте своїм конкурентом?

– Валентин: Музика - це не про конкуренцію, тому ми про це не думаємо. В цьому році абсолютно зосереджені на собі та своїй роботі. А час покаже, як і вибір українців 8 лютого!

Даниїл: Раніше я залюбки відповідав на такі запитання. Але минулий Нацвідбір навчив мене багатьох речей. Тож у цьому році я ставлюся з величезною повагою до тих, хто проходить складний шлях від написання своєї музики до виступу на такому відповідальному заході, який дивиться вся країна.

Федір: Ніколи не подобалося слово "конкуренти", якщо йдеться про конкурси. Що старшим я стаю, то більше ціную роботу кожного артиста. Бо всі ми робимо свій внесок у розвиток української культури.

– Якщо не ви - то хто? Хто з учасників крім вас має шанси на перемогу?

– Валентин: Зрозумійте, ми цього року прийшли перемагати. Якщо не ми, то хтось інший. А нас це вочевидь не дуже влаштовує. Тому думаємо зараз тільки про себе.

Федір: Євробачення цікаве своєю непередбачуваністю. Ми не знаємо, яка буде реакція на пісні та безпосередньо виступ на сцені. Це гра в рулетку, і кожен має шанс на перемогу.

Ziferblat на Нацвідборі (фото надане прес-службою)

– Пригадаємо ваш перший виступ на "Х-Факторі". Реакція Кондратюка була неоднозначною. Вас це образило?

– Валентин: Ні. Це було давно й неправда (Усміхається). Якщо серйозно, то це ж шоу. Фраза Ігоря "чорті шо" стала мемом, що нас цілком влаштовувало. Не забуваймо, що в кожній такій програмі є своя певна драматургія та ролі, на які ти погоджуєшся, беручи в ній участь. Насправді я не думаю, що ми йому настільки не сподобались. Але кожен із журі грав свою роль, тому без образ.

Даниїл: Така реакція Кондратюка не образила. Як на мене, це взагалі доволі смішна й вдала фраза. Це ж шоу! Він просто виступив антагоністом щодо інших членів журі. До речі, робив це досить вдало, якщо йому й дотепер пригадують якісь висловлювання. Чи ми критикуємо самого актора за його "негативного персонажа" у кіно? Навпаки - вражено захоплюємося майстерністю передати емоцію "поганця".

– Взагалі як ви оцінюєте свій досвід участі в талант-шоу?

– Даниїл: У нашому випадку це невіддільний досвід пошуку сценічної харизми, творчої впевненості й зрештою становлення нас як артистів.

Федір: Подібний досвід дає великий буст для розвитку, а також змогу проявити себе. А ще це зовсім інший рівень, адже знімання на телебаченні - завжди про впевненість у кадрі, що надзвичайно важливо для музиканта.

– Цього року в фіналі Нацвідбору чимало артистів, які беруть у ньому участь вдруге чи втретє. А є й ті, для яких конкурс став першою спробою заявити про себе. На вашу думку, учасники "на досвіді" та "новачки" по-різному ставляться до відбору?

– Даниїл: Можу говорити тільки про власний досвід. Я ставлюся до участі однаково відповідально, й кількість походів на такий конкурс не має значення. Вважаю, що завжди грамотно накопичував та розсіював свою енергію перед виступом. Намагатимуся так само зробити й цьогоріч.

– Чимало галасу наробило те, що саме Тіна Кароль стала музичною продюсеркою, адже вона вперше на такій "посаді". Чи можете розповісти, в чому особливість її роботи? В чому різниця Нацвідбору з нею та конкурсу минулих років?

– Валентин: Для цього треба чітко усвідомлювати специфіку роботи на цій "посаді". Завдання музичного продюсера - допомогти, спрямувати артиста, поліпшити його виступ, та й, власне, сам твір. Тіна максимально залучена в цей процес. Мені не доводилося раніше працювати з нею так тісно, й маю сказати, що це дуже класний досвід.

Ziferblat розповіли про очікування від Нацвідбору (фото надане прес-службою)

– Якщо ви переможете та будете представляти Україну на Євробаченні, чи можна сказати, що здійсниться ваша мрія?

– Даниїл: Так, це буде здійснення дитячої мрії. Маленький хлопчик перед стареньким запилюженим телевізором десь у Клавдієво під Києвом, дивлячись виступ Тіни Кароль на Євробаченні, мріяв і сам спробувати.

Федір: Безумовно, це буде реалізація мрії. Адже представляти Україну та поширювати нашу культуру на дійсно великій європейській сцені – велика честь та відповідальність.

– Якщо переможе хтось інший - повернетеся на Нацвідбір знову?

– Даниїл: Давайте для початку переможемо цьогоріч, а потім поговоримо про наступний рік (Усміхається).

Федір: Досвід навчив нас жити в моменті, тому розраховуємо на максимальну підтримку українців 8 лютого. Ми виступаємо під номером 9!

– Багато хто говорить, що Україна не повинна взагалі брати участь у Євробаченні, бо це "зайве витрачання коштів, які б могли піти на ЗСУ". Поясніть: чому цей конкурс важливий для нас?

– Валентин: Зважаючи на такий підхід, Україна ще багато чого могла б не робити. Не грати у футбол, не їздити на Олімпіаду, не брати участь у кінофестивалях, не подаватися на "Оскар" чи BAFTA, перемагаючи там зі стрічками про війну, не виходити на ринг, не давати творчим людям пишатися тим, що вони українці. Я щиро радий, що в нас є змога залучитися в культурний розвиток країни та брати участь у подібних заходах.

Федір: Я вірю, що цей конкурс також має важливе призначення - поширювати у світі українську культуру, бо нам є чим поділитись.

Гурт Ziferblat (фото надане прес-службою)

– Кого з нових артистів ви вважаєте оригінальними? Хто стане ковтком свіжого повітря в українському шоубізі?

– Валентин: Українська музика наразі сильна як ніколи. Сподіваюся, цю планку якось вдасться втримати. Бо, на жаль, досвід показує, що в розвитку української культури були перерви. І під час мого життя їх вже було дві чи три. Дуже вірю, наприклад, в Кажанну, переймаюся за її кар'єру як за свою. Також хочеться відзначити Kler - класна співачка! Нам справді є ким пишатися.

– Даниїл: Я б перестав розділяти шоубіз та просто музичних виконавців. Це має бути одним цілим. Їх багато. У сучасному світі кризи жанрів та мелодій я оцінюю ще й візуальний прояв артиста/артистки. З останнього – припали до душі temstime, Kler та “Слухай Сашу”.

– Федір: Радію, що в нас є багато оригінальних артистів, і з кожним роком їх все більше. У моєму плейлісті - Blooms Corda, ONUKA, Євгеній Дубовик.