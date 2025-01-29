Ziferblat: На Нацотбор мы пришли побеждать, поэтому думаем только о себе

– О чем ваша конкурсная песня? Раскройте историю ее создания.

– Валентин: Песня Bird of Pray - прежде всего о свободе. О цикле жизни и надежде на счастливое будущее. Это песня-рефлексия, название которой буквально можно перевести как "Птица молитвы" или "Молитвенная птица". Это некое путешествие-исповедь. Я пытался вложить в нее весь тот хаос, тревогу, переживания и надежды, живущие в моем сердце с 2022 года.

– Поговорим о клипе. Опишите его концепцию.

– Режиссером клипа стал Илья Дуцик. Его визуальное видение погружает зрителя в две параллельные плоскости. Первая - это воспоминание о доме, который живет только в человеческой памяти, вызывая смешанные чувства радости и грусти. А вторая - поиск дома, его осознание и принятие через символическое движение в пространстве.

Для того, чтобы найти, полюбить, увидеть дом, мы проходим путь. И вот такой путь - важная часть нашей визуальной истории. Это движение по кругу, который постоянно меняется в диаметре, цвете и текстуре.



– Какой месседж вы хотите донести своим выступлением?

– Валентин: Месседж простой, но, возможно, он не настолько на поверхности, как кажется на первый взгляд. Но я описал бы это как-то так: "Мы будем всегда", "Мы живем здесь, на своей земле, которую любим, она для нас все, и никто у нас это не заберет", "После темных времен всегда приходит свет".

– Для вас это уже третий Нацотбор. Расскажите, почему хотите попасть на Евровидение?

– Валентин: Или второй (Улыбается). На самом деле мы уже рассказывали о нашем первом "штурме" Нацотбора. Он состоялся наполовину, и по сути, мы не приняли в нем полноценного участия. Почему стремимся попасть? Это прежде всего детская мечта. А еще хотелось бы донести тему Украины через более серьезный мотив. Больше, например, в стиле, в котором это в свое время сделала Джамала.

Даниил: Соглашусь с братом. От себя добавлю, что это мероприятие рассматривается нами как шанс для музыки, сделанной в Украине, попасть в европейские чарты.

Федор: Всегда мечтал, чтобы нашу, украинскую, музыку слышали везде. Считаю, что очень важно распространять ее, пускать корни по миру.



Ziferblat рассказали о своей песне для Евровидения (фото предоставлено пресс-службой)

– Кого считаете своим конкурентом?

– Валентин: Музыка - это не про конкуренцию, поэтому мы об этом не думаем. В этом году абсолютно сосредоточены на себе и своей работе. А время покажет, как и выбор украинцев 8 февраля!

Даниил: Раньше я охотно отвечал на такие вопросы. Но прошлый Нацотбор научил меня многим вещам. Поэтому в этом году я отношусь с огромным уважением к тем, кто проходит сложный путь от написания своей музыки до выступления на таком ответственном мероприятии, которое смотрит вся страна.

Федор: Никогда не нравилось слово "конкуренты", если речь идет о конкурсах. Чем старше я становлюсь, тем больше ценю работу каждого артиста. Потому что все мы делаем свой вклад в развитие украинской культуры.

– Если не вы - то кто? Кто из участников кроме вас имеет шансы на победу?

– Валентин: Поймите, мы в этом году пришли побеждать. Если не мы, то кто-то другой. А нас это явно не очень устраивает. Поэтому думаем сейчас только о себе.

Федор: Евровидение интересно своей непредсказуемостью. Мы не знаем, какой будет реакция на песни и непосредственно выступление на сцене. Это игра в рулетку, и у каждого есть шанс на победу.

Ziferblat на Нацотборе (фото предоставлено пресс-службой)

– Вспомним ваше первое выступление на "Х-Факторе". Реакция Кондратюка была неоднозначной. Вас это обидело?

– Валентин: Нет. Это было давно и неправда (Улыбается). Если серьезно, то это же шоу. Фраза Игоря "черти шо" стала мемом, что нас вполне устраивало. Не забывайте, что в каждой такой программе есть своя определенная драматургия и роли, на которые ты соглашаешься, принимая в ней участие. На самом деле я не думаю, что мы ему настолько не понравились. Но каждый из жюри играл свою роль, поэтому без обид.

Даниил: Такая реакция Кондратюка не обидела. Как по мне, это вообще довольно смешная и удачная фраза. Это же шоу! Он просто выступил антагонистом по отношению к другим членам жюри. Кстати, делал это довольно удачно, если ему до сих пор припоминают какие-то высказывания. Критикуем ли мы самого актера за его "отрицательного персонажа" в кино? Наоборот - пораженно восхищаемся мастерством передать эмоцию "плохиша".

– Вообще, как вы оцениваете свой опыт участия в талант-шоу?

– Даниил: В нашем случае это неотъемлемый опыт поиска сценической харизмы, творческой уверенности и в конце концов становления нас как артистов.

Федор: Подобный опыт дает большой буст для развития, а также возможность проявить себя. А еще это совсем другой уровень, ведь съемки на телевидении - всегда об уверенности в кадре, что чрезвычайно важно для музыканта.

– В этом году в финале Нацотбора немало артистов, которые принимают в нем участие во второй или третий раз. А есть и те, для которых конкурс стал первой попыткой о себе заявить. По вашему мнению, участники "на опыте" и "новички" по-разному относятся к отбору?

Даниил: Могу говорить только о собственном опыте. Я отношусь к участию одинаково ответственно, и количество походов на такой конкурс не имеет значения. Считаю, что всегда грамотно накапливал и рассеивал свою энергию перед выступлением. Постараюсь так же сделать и в этом году.

– Немало шума наделало то, что именно Тина Кароль стала музыкальным продюсером, ведь она впервые на такой "должности". Можете рассказать, в чем особенность ее работы? В чем разница Нацотбора с ней и конкурса прошлых лет?

– Валентин: Для этого нужно четко осознавать специфику работы на этой "должности". Задача музыкального продюсера - помочь, направить артиста, улучшить его выступление, да и, собственно, само произведение. Тина максимально вовлечена в этот процесс. Мне не приходилось раньше работать с ней так тесно, и должен сказать, что это очень классный опыт.

Ziferblat рассказали об ожиданиях от Нацотбора (фото предоставлено пресс-службой)

– Если вы победите и будете представлять Украину на Евровидении, можно ли сказать, что осуществится ваша мечта?

– Даниил: Да, это будет осуществление детской мечты. Маленький мальчик перед стареньким запыленным телевизором где-то в Клавдиево под Киевом, смотря выступление Тины Кароль на Евровидении, мечтал и сам попробовать.

Федор: Безусловно, это будет реализация мечты. Ведь представлять Украину и распространять нашу культуру на действительно большой европейской сцене - большая честь и ответственность.

– Если победит кто-то другой - вернетесь на Нацотбор снова?

– Даниил: Давайте для начала победим в этом году, а потом поговорим о следующем году (Улыбается).

Федор: Опыт научил нас жить в моменте, поэтому рассчитываем на максимальную поддержку украинцев 8 февраля. Мы выступаем под номером 9!

– Многие говорят, что Украина не должна вообще участвовать в Евровидении, потому что это "лишняя трата средств, которые могли бы пойти на ВСУ". Объясните: почему этот конкурс важен для нас?

– Валентин: Учитывая такой подход, Украина еще многое могла бы не делать. Не играть в футбол, не ездить на Олимпиаду, не участвовать в кинофестивалях, не подаваться на "Оскар" или BAFTA, побеждая там с лентами о войне, не выходить на ринг, не давать творческим людям гордиться тем, что они украинцы. Я искренне рад, что у нас есть возможность приобщиться к культурному развитию страны и участвовать в подобных мероприятиях.

Федор: Я верю, что у этого конкурса также есть важное назначение - распространять в мире украинскую культуру, потому что нам есть чем поделиться.

Группа Ziferblat (фото предоставлено пресс-службой)

– Кого из новых артистов вы считаете оригинальными? Кто станет глотком свежего воздуха в украинском шоубизе?

– Валентин: Украинская музыка сейчас сильна как никогда. Надеюсь, эту планку как-то удастся удержать. Потому что, к сожалению, опыт показывает, что в развитии украинской культуры были перерывы. И во время моей жизни их уже было два или три. Очень верю, например, в Кажанну, переживаю за ее карьеру как за свою. Также хочется отметить Kler - классная певица! Нам действительно есть кем гордиться.

– Даниил: Я бы перестал разделять шоубиз и просто музыкальных исполнителей. Это должно быть одним целым, их много. В современном мире кризиса жанров и мелодий я оцениваю еще и визуальное проявление артиста/артистки. Из последнего - пришлись по душе temstime, Kler и "Слухай Сашу".

– Федор: Радуюсь, что у нас есть много оригинальных артистов, и с каждым годом их все больше. В моем плейлисте - Blooms Corda, ONUKA, Евгений Дубовик.