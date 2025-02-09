Ziferblat эмоционально отреагировали на победу в Нацотборе на "Евровидение-2025"

Победа в Нацотборе на "Евровидение-2025" стала для группы Ziferblat выдающимся моментом в карьере. После объявления результатов музыканты не сдерживали эмоций и поделились своими впечатлениями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий музыкантов Общественному.

Гитарист группы Валентин Лещинский признался, что его брат не сразу осознал победу и ему пришлось все объяснять.

"Мне пришлось ему, математику, объяснять. Я же понял, когда уже мы выиграли. Я ему: "Как с Јеггу Heil, все то же самое", - отметил музыкант.

В то же время солист Даниил Лещинский поделился, что ему было трудно сразу осознать победу из-за собственных переживаний:

"Я хоть и учился в физико-математическом лицее, совсем считать не умею. Поэтому мы долго очень тупили. Я скажу так, что в моей жизни очень много сложностей, поэтому я не умею так праздновать, как мой брат", - признался Даниил. Ziferblat(фото: instagram.com/ziferblat_band)

А вот Валентин отметил, что эта победа была для них долгожданной, ведь это уже третья попытка представить Украину на конкурсе:

"Друзья, ну это третий раз! (Третья попытка поехать на "Евровидение", первый раз группа не попала в лонглист - прим. ред.) Я смотрю конкурс с 2004 года. Какие еще комментарии нужны?!", - добавил он.

Напомним, что в 2024 году группа Ziferblat стала главным фаворитом жюри Нацотбора, получив максимальные 11 баллов. Однако победу тогда одержал дуэт alyona alyona & Jerry Heil, ведь именно они получили самую высокую оценку от зрителей, что и обеспечило им первое место. В итоге они представляли Украину на "Евровидении" в Мальме.

Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)

В этом же году ситуация для Ziferblat сложилась с точностью до наоборот, что и подчеркнул в своем комментарии Валентин Лещинский.

К слову, 69-й международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Базеле, поскольку победу в прошлом году одержал швейцарский исполнитель Nemo с композицией "The Code".

Первый и второй полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая соответственно, а Гранд-финал состоится 17 мая. Уже известно, что представитель Украины выступит в первой половине первого полуфинала.