Зибров: Потап и Могилевская формируют сейчас вкусы Украины

Павел Зибров в очередной раз высказался про скандал с русскоязычными песнями в День Независимости. Артист не видит ничего плохого в использовании на главном празднике Украины языка агрессора.

По его словам, сегодня "балом правят" такие русскоязычные хиты, как "Шлепки" Оли Поляковой и "Нино" Олега Винника. Именно они, по словам музыканта, "формируют музыкальный вкус у украинцев". Свое мнение артист высказал в эфире Апостроф ТВ.

И хотя выбором песен и подбором артистов Зибров не занимался, ничего плохого он в таком касте не видит. Ведь именно эти хиты являются самыми востребованными среди украинцев. А свое пение на русском (артист исполнил "Все будет хорошо" Верки Сердючки и "Нино" Олега Винника) он оправдал тем, что ему дали уже готовые фонограммы.

"Это исполнители, которые в цене, которых знает народ, они раскрученные. Мне многие говорят, почему я пел на русском? Мне предложили уже готовые фонограммы. Единственное условие было, чтобы были песни украинских авторов и чтобы это были суперпопулярные песни, которые на слуху", - высказал свое мнение певец.

Также Зибров отметил, что музыка никоим образом не влияет на патриотизм людей. И чтобы быть патриотом, не обязательно "бить себя в грудь".

"Хотелось дать людям света и радости. Но песни, которые исполнили, сейчас правят балом. И MONATIK, и Потап, и Могилевская. Они формируют сейчас вкусы Украины", - отметил Зибров.

К слову, артист и ранее высказывался о песнях на языке агрессора в День Независимости, назвав это все глупостями.

Также сообщалось, что у Зеленского ответили Вакарчуку на "наезд" из-за концерта. Ведь кроме претензий по языку исполнения, были претензии и по авторскому праву. Ведь композиции были использованы без разрешения их авторов.