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У Зеленского ответили Вакарчуку на "наезд" из-за концерта

Четверг 27 августа 2020 11:54
У Зеленского ответили Вакарчуку на "наезд" из-за концерта
Вакарчуку ответили на скандал из-за концерта ко Дню Независимости (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Офисе президента рассказали, что никаких нарушений в День Независимости не было

Концерт ко Дню Независимости на Софийской площади вызвал массу скандалов. Музыканты исполнили попурри "Музыкальная история Независимости", в котором прозвучали хиты известных украинских исполнителей.

Концерт вызвал возмущение, так как часть песен исполнялась на русском языке. Но хуже всего было то, что некоторые композиции были использованы без разрешения их авторов. Среди музыкантов также оказался Святослав Вакарчук, чью песню использовали без согласия. В Офисе президента ответили на скандал и отметили, что никакого нарушения закона не было.

"Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" допускает без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в частности в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования", - сказано в сообщении.

У Зеленского ответили Вакарчуку на &quot;наезд&quot; из-за концерта

Скриншот

Кроме того, на странице Офиса президента разместили видеоролик с музыкальным попурри и отметили, что под каждым фрагментов композиции указан автор музыкального произведения.

Напомним, ранее мы писали о том, что "кролик" с флагом пожаловался на угрозы после скандального концерта в День Независимости.

А также рассказывали о том, что вокруг концерта ко Дню Независимости новый скандал – теперь из-за сцены.

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