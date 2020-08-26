Зибров признался, почему пел на языке агрессора в День Независимости: это глупости

Павел Зибров рассказал про свое участие в праздничном попурри ко Дню Независимости (коллаж: РБК-Украина)

Павел Зибров оправдался за песни на русском языке на празднике Дня Независимости в Киеве

Павел Зибров рассказал, почему согласился принимать участие в попурри на концерте ко Дню Независимости, а также, почему не отказался спеть на языке агрессора.

Артист назвал претензии к языку песен на скандальном концерте глупостями, пишет kp.ua. Так, в попурри прозвучало 42 знаковых для Украины песни. Зибров исполнил русскоязычные "Все будет хорошо" Верки Сердючки и "Нино" Олега Винника.

" Прекрасная организация, все было современно и креативно, - считает Павел Зибров. - Многие мне писали: почему пели на языке агрессора? (смеется). Но язык же здесь не при чем, это глупости. Тогда и на немецком нельзя петь, ведь немцы же на нас нападали. Нельзя так говорить о языке любого народа", - смеется артист.

Он отметил, что в концерте были песни только украинских артистов. И музыканты пели на украинском, русском и на татарском (песня Джамалы "1944", которую исполнила Юлия Санина)

"Когда мне предложили поучаствовать в проекте, единственным моим условием было то, чтобы песни, которые я исполню, были известными в Украине. Сердючка - это же народная любимица, а Винник - звезда номер один. Возможно, многие хотели, чтобы звучали патриотические песни, но мне, кажется, воспевать любовь, красоту - это тоже патриотизм. Были знаковые песни, такие как "Червона рута", "Там, де ми э", - добавил Зибров.

Попурри на День Независимости (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали, что вокруг концерта ко Дню Независимости новый скандал. Причина - сине-желтая сцена.

Также сообщалось, что "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что их песни на Дне Независимости использовали без разрешения.