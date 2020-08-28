Зібров: Потап і Могилевська зараз формують смаки України

Павло Зібров в черговий раз висловився про скандал з російськомовними піснями в День Незалежності. Артист не бачить нічого поганого у використанні на головному святі України мови агресора.

За його словами, сьогодні "балом правлять" такі російськомовні хіти, як "Шлепки" Олі Полякової та "Ніно" Олега Винника. Саме вони, за словами музиканта, "формують музичний смак українців". Свою думку артист висловив в ефірі Апостроф ТБ.

І хоча вибором пісень і підбором артистів Зібров не займався, нічого поганого в такому касті не бачить. Адже саме ці хіти є самими затребуваними серед українців. А свій спів російською (артист виконав "Все будет хорошо" Вєрки Сердючки і "Ніно" Олега Винника) він виправдав тим, що йому дали вже готові фонограми.

"Це виконавці, які в ціні, яких знає народ, вони розкручені. Мені багато хто каже, чому я співав російською? Мені запропонували вже готові фонограми. Єдина умова, щоб були пісні українських авторів і щоб це були суперпопулярні пісні, які на слуху", - висловив свою думку співак.

Також Зібров зазначив, що музика жодним чином не впливає на патріотизм людей. І щоб бути патріотом, не обов'язково "бити себе в груди".

"Хотілося дати людям світла і радості. Але пісні, які виконали, зараз правлять балом. І MONATIK, і Потап і Могилевська. Вони формують зараз смаки України", - зазначив Зібров.

До речі, артист і раніше висловлювався про пісні на мові агресора в День Незалежності, назвавши це все дурницями.

Також повідомлялося, що у Зеленського відповіли Вакарчуку на "наїзд" через концерт. Адже крім претензій щодо мови виконання, були претензії і по авторському праву. Адже композиції були використані без дозволу їх авторів.