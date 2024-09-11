"Зібрали акторів найвищої категорії": Юрій Горбунов вийшов на зв'язок і розповів, який фільм зараз знімає

Про що фільм "Потяг у 31 грудня" і коли він вийде

Сімейна комедія від творців комедійної кінотрилогії "Скажене весілля", що вийде у прокат 1 січня 2025 року, розповідає про любов, дружбу, пригоди українців та дива, які трапляються лише в новорічну ніч.

За сюжетом, провідник поїзда Микола Іванович 31 грудня вирушає у свій останній службовий рейс, після якого має вийти на пенсію. Він планує спокійно провести новорічну ніч, адже традиційно в цей час потяги порожні.

команда проєкту (фото: FILM.UA)

Однак цього разу чоловік зустріне свято з пасажирами, які прямують до Львова. Цієї ночі у вагоні зустрінуться наречена-втікачка, подружжя на межі розлучення, гіперактивна вагітна та бухгалтер-інтроверт, з яким важко порозумітися. Історія набирає обертів, коли потяг несподівано зупиняється серед поля, що змушує людей познайомитися ближче. З'ясовується, що в опонентів чимало спільного.

Чи зможуть пасажири подолати, здавалося б, непереборні розбіжності та чи дістануться вони зрештою Львова? Це ми дізнаємося вже цієї новорічної ночі.

За словами творців, цей фільм стане подякою “Укрзалізниці”, яка від початку повномасштабного вторгнення рятує мільйони життів і повертає людей додому.

Актори фільму (фото: FILM.UA)

Що про фільм каже Юрій Горбунов

На думку чоловіка Катерини Осадчої, який останнім часом не надто часто з'являється у інформаційному просторі, майбутня стрічка "має надзвичайно велике значення для країни", бо це кіно “про нас, про тих людей, які живуть в Україні".

"Ми - як діти, так і дорослі - всі віримо в те, що на Новий рік відбувається магія. Даруємо надію та впевненість у тому, що в кожного має статися диво. Завдяки цьому кіно ми будемо добрішими, світлішими, трішки дітьми й водночас трішки дорослими. Тому що такі фільми, не побоюся цих слів, зцілюють наші душі…" - ділиться Горбунов.

"Крім того, у нас надзвичайно зірковий каст - ми зібрали акторів найвищої категорії. Тому сподіваємось, це допоможе нам достукатись до серця кожного українця у новорічні свята", - додає продюсер.

Юрій Горбунов з колегами (фото: FILM.UA)

Зазначимо, що у стрічці можна буде побачити таких зірок, як Станіслав Боклан, Катерина Кузнецова, Артемій Єгоров, Влад Нікітюк, Лілія Ребрик, Андрій Ісаєнко та інших.

Сам Горбунов теж з’явиться на екрані.

Зйомки фільму "Потяг у 31 грудня" тривають (фото: FILM.UA)