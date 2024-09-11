"Собрали актеров высшей категории": Юрий Горбунов вышел на связь и рассказал, какой фильм сейчас снимает

О чем фильм "Поезд в 31 декабря" и когда он выйдет

Семейная комедия от создателей комедийной кинотрилогии "Скажене весілля", которая выйдет в прокат 1 января 2025 года, рассказывает о любви, дружбе, приключениях украинцев и чудесах, которые случаются только в новогоднюю ночь.

По сюжету проводник поезда Николай Иванович 31 декабря отправляется в свой последний служебный рейс, после которого должен выйти на пенсию. Он планирует спокойно провести новогоднюю ночь, ведь традиционно в это время поезда пусты.

команда проекта (фото: FILM.UA)

Однако на этот раз мужчина встретит праздник с пассажирами, направляющимися во Львов. Этой ночью в вагоне встретятся сбежавшая невеста, супруги на грани развода, гиперактивная беременная и бухгалтер-интроверт, с которым трудно найти общий язык. История набирает обороты, когда поезд неожиданно останавливается среди поля, что заставляет людей познакомиться поближе. Выясняется, что у оппонентов много общего.

Смогут ли пассажиры преодолеть, казалось бы, непреодолимые разногласия и доберутсяли ли они во Львов? Мы узнаем уже в эту новогоднюю ночь.

По словам создателей, этот фильм станет благодарностью "Укрзалізниці", которая с начала полномасштабного вторжения спасает миллионы жизней и возвращает людей домой.

Актеры фильма (фото: FILM.UA)

Что о фильме говорит Юрий Горбунов

По мнению мужа Екатерины Осадчей, который в последнее время не слишком часто появляется в информационном пространстве, будущая лента "имеет чрезвычайно большое значение для страны", потому что это кино "о нас, о тех людях, которые живут в Украине".

"Мы - как дети, так и взрослые - все верим в то, что на Новый год происходит магия. Дарим надежду и уверенность в том, что у каждого должно произойти чудо. Благодаря этому кино мы будем добрее, светлее, немного детьми и одновременно немного взрослыми. Потому что такие фильмы, не боюсь этих слов, исцеляют наши души…" - делится Горбунов.

"Кроме того, у нас очень звездный каст - мы собрали актеров высшей категории. Поэтому надеемся, это поможет нам достучаться до сердца каждого украинца в новогодние праздники", - добавляет продюсер.

Юрий Горбунов с коллегами (фото: FILM.UA)

Отметим, что в ленте можно будет увидеть таких звезд, как Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова, Артемий Егоров, Влад Никитюк, Лилия Ребрик, Андрей Исаенко и другие.

Сам Горбунов тоже появится на экране.

Съемки фильма "Поезд в 31 декабря" продолжаются (фото: FILM.UA)