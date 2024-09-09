"Багато ляпав язиком, чого не треба". Зірка "Фабрики зірок" розповів про алкогольну залежність

Колишній учасник гурту "ДіО.фільми" Вадим Олійник зізнався, що свого часу страждав від алкогольної залежності та відповів, чи вживав колись наркотики.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для програми "33 запитання від Люкс ФМ".

Так, зі слів Олійника, негативною стороною популярності для нього стали різні заходи, організовані серед зірок шоу-бізнесу.

Він зізнався, що алкоголь на таких тусовках часто провокував його на відверті висловлювання.

"Незручно - це коли я інколи накидувався на якихось там тусовках і потім мені ставало дуже-дуже соромно за те, що я дуже багато ляпав язиком того, чого не треба", - сказав співак.

Відповідаючи на запитання про заборонені речовини, Вадим заявив, що ніколи не вживав їх, оскільки його сильно лякала невідомість, пов'язана з ними.

Вадим Олійник (фото: instagram.com/oleynikvadim)

"Чесно кажучи, у мене чомусь так склалося, можливо, дійсно оця сільська натура, вона повпливала на те, що я міг пити дуже багато алкоголю, але взагалі не пробував якісь там наркотики. Все це пройшло дуже далеко від мене, тому що я постійно думав про те, що мені незрозуміло те, що буде відбуватися з моїм організмом після цього, і це мене дуже сильно лякало", - поділився артист.

Співак зазначив, що хоча він завжди відмовляв друзям у питаннях наркотиків, дозволяв собі випити віскі або горілку.

Він також додав, що тепер у нього є шкідлива звичка - не може відмовитися від смачної їжі на сімейних святах. І тепер скидати вагу стало значно складніше, ніж у віці 20 років.