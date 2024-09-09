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"Багато ляпав язиком, чого не треба". Зірка "Фабрики зірок" розповів про алкогольну залежність

Понеділок 09 вересня 2024 12:35
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"Багато ляпав язиком, чого не треба". Зірка "Фабрики зірок" розповів про алкогольну залежність Вадим Олійник (фото: instagram.com/oleynikvadim)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишній учасник гурту "ДіО.фільми" Вадим Олійник зізнався, що свого часу страждав від алкогольної залежності та відповів, чи вживав колись наркотики.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для програми "33 запитання від Люкс ФМ".

Так, зі слів Олійника, негативною стороною популярності для нього стали різні заходи, організовані серед зірок шоу-бізнесу.

Він зізнався, що алкоголь на таких тусовках часто провокував його на відверті висловлювання.

"Незручно - це коли я інколи накидувався на якихось там тусовках і потім мені ставало дуже-дуже соромно за те, що я дуже багато ляпав язиком того, чого не треба", - сказав співак.

Відповідаючи на запитання про заборонені речовини, Вадим заявив, що ніколи не вживав їх, оскільки його сильно лякала невідомість, пов'язана з ними.

&quot;Багато ляпав язиком, чого не треба&quot;. Зірка &quot;Фабрики зірок&quot; розповів про алкогольну залежність

Вадим Олійник (фото: instagram.com/oleynikvadim)

"Чесно кажучи, у мене чомусь так склалося, можливо, дійсно оця сільська натура, вона повпливала на те, що я міг пити дуже багато алкоголю, але взагалі не пробував якісь там наркотики. Все це пройшло дуже далеко від мене, тому що я постійно думав про те, що мені незрозуміло те, що буде відбуватися з моїм організмом після цього, і це мене дуже сильно лякало", - поділився артист.

Співак зазначив, що хоча він завжди відмовляв друзям у питаннях наркотиків, дозволяв собі випити віскі або горілку.

Він також додав, що тепер у нього є шкідлива звичка - не може відмовитися від смачної їжі на сімейних святах. І тепер скидати вагу стало значно складніше, ніж у віці 20 років.

Нещодавно блогерка Шаманська зізналася, що мала з Олійником роман.

Також зірка "Фабрики зірок" чесно зізнався, чи боїться мобілізації.

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