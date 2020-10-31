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Жуткое ДТП на Майдане: в аварии пострадала семья с пятимесячным младенцем

Автор: Владимир Костырин

В ДТП на Майдане Независимости погибли две женщины

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП на Майдане госпитализирован в больницу и сейчас находится под охраной - 66-летнему водителю внедорожника Land Rover Юрию Назаренко уже объявили о подозрении.

В результате жуткой аварии погибли две женщины 30 и 79 лет. Об этом передает Kyiv News в Telegram-канале.

Также стало известно, что в дорожном происшествии на Майдане Независимости пострадала семья с пятимесячным младенцем.

Взрослые с ребенком - пассажиры одного из автомобилей - получили травмы и были госпитализированы в клинику. Медики оказывают им все необходимую помощь.

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Видео: ДТП на Майдане Независимости 30 октября

Действия виновника аварии были квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение ПДД, которое повлекло гибель двух и более человек. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Драгер показал отсутствие алкоголя в крови Назаренко. Согласно его показаниям, мужчина потерял сознание и утратил контроль за управлением авто, что и привело к трагедии.

Виновник смертельного ДТП на Майдане (фото: t.me/apnewsua)

Напомним, что смертельное ДТП на Майдане случилось в пятницу 30 октября около 16:00. В результате аварии в пешеходной зоне погибли два человека, еще трое получили травмы.

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