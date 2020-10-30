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В Киеве внедорожник влетел в пешеходную зону на Майдане: видео с места трагедии

Киев, Пятница 30 октября 2020 17:08
В Киеве внедорожник влетел в пешеходную зону на Майдане: видео с места трагедии
ДТП в Киеве на Майдане Незалежности (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве на Майдане Незалежности произошло страшное ДТП

В Киеве на Майдане Незалежности 30 октября случилось страшное ДТП с внедорожником. Водитель на большой скорости влетел в пешеходов, есть погибшие.

Как сообщает Telegram "Вартові еспресо", водитель Land Rover пролетел всю пешеходную зону на большой скорости. Он сбил бабушку, которая получила травмы несовместимые с жизнью.

Позже уточнили, что остановить водителя смогла только остановка, в которую он врезался.

В Facebook dtp.kiev.ua сообщили, что двое людей погибли, а мать с ребенком в тяжелом состоянии. А водитель внедорожника был пьян.

"Пьяный водитель на большой скорости протаранил затор перед светофором", - говорится в сообщении.

Видео последствий аварии можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+.

Несколько автомобилей разбиты, движение на Крещатике перекрыто.

В Киеве внедорожник влетел в пешеходную зону на Майдане: видео с места трагедииВ Киеве внедорожник влетел в пешеходную зону на Майдане: видео с места трагедии

ДТП в Киеве на Майдане Незалежности 30 октября

"Происшествие произошло сегодня, около 16-ти часов. Предварительно, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а затем выехал на проезжую часть, где протаранил минимум 4 авто, и остановился. В результате ДТП двое людей погибли, еще трое получили травмы", - говорится в сообщении "Вартові еспресо".

В издании уточнили, что предварительно - водитель трезв.

Также в патрульной полиции Киева показали видео с моментом ДТП.

Напомним, что ДТП на Майдане Незалежности случилось 30 октября около 16:00.

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