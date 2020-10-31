Жахлива ДТП на Майдані: в аварії постраждала сім'я з п'ятимісячним немовлям

Підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП на Майдані госпіталізований в лікарню і зараз перебуває під охороною - 66-річному водієві позашляховика Land Rover Юрію Назаренку вже оголосили про підозру.

В результаті страшної аварії загинули дві жінки 30 і 79 років. Про це передає Kyiv News в Telegram-каналі.

Також стало відомо, що у дорожній пригоді на Майдані Незалежності постраждала сім'я з п'ятимісячним немовлям.

Дорослі з дитиною - пасажири одного з автомобілів - отримали травми та були госпіталізовані до клініки. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Відео: ДТП на Майдані Незалежності 30 жовтня

Дії винуватця аварії були кваліфіковані за ч. 3 ст. 286 КК України - порушення ПДР, яке спричинило загибель двох і більше осіб. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Драгер показав відсутність алкоголю в крові Назаренка. Згідно з його свідченнями, чоловік втратив свідомість і втратив контроль над керуванням авто, що і призвело до трагедії.

Винуватець смертельної ДТП на Майдані (фото: t.me/apnewsua)

Нагадаємо, що смертельна ДТП на Майдані сталася в п'ятницю 30 жовтня близько 16:00. В результаті аварії в пішохідній зоні загинули дві людини, ще троє отримали травми.