Жуткое ДТП в Харькове: 16-летний подросток отказался сдавать кровь на анализ

В Харькове 16-летний парень устроил смертельную аварию. В частности, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения отказался сдавать на анализ кровь. Он воспользовался своим правом и следователи не обратились в суд относительно принудительного отбора биоматериала у "мажора".

Он сообщил, что именно анализ крови может исключить отсутствие в организме каких-либо веществ, которые прямо влияют на квалификацию преступления. Отмечается, что проведенный анализ мочи поможет исключить многое, однако не все.

"Уверен, что полное и всестороннее расследование - это именно то, что необходимо как всем сторонам уголовного производства, так и обществу в целом", - написал он.

Также Черняк добавил, что уже собраны доказательства, подтверждающие, что за рулем Infinity находился именно 16-летний Харьковский.

Кроме того, адвокат Маси Найем в Facebook написал, что анализ крови очень важный факт в деле.

"Если подозреваемый отказался давать образцы крови для возможности проведения экспертиз в уголовном производстве, тогда полиция должна была обратиться в суд с ходатайством к следственному судье о принудительном отобрании биологических образцов. Мне кажется, что указанных действий пока сделано не было. Это важно. Не буду детализировать почему. Есть надежда, что полиция это сделает. Очень важно, чтобы сделала", - рассказал он.

Что известно об аварии

16-летний водитель на Infinity со скоростью 100 километров в час нарушил ПДД и в результате погибли два человека - одна из машины, в которую он врезался, другой человек - с его же авто. Два человека госпитализированы.

Видео страшного момента можно просмотреть по ссылке.

Впоследствии оказалось, что отец подозреваемого торгует мясом на рынке, а мама живет отдельно, из-за того, что родители разведены.

Сейчас 16-летний юноша задержан. В частности, если его вину докажут - ему грозит до 8 лет лишения свободы.