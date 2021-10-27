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Смертельное ДТП с 16-летним парнем в Харькове: выяснилось, кто его родители

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Харьков, Среда 27 октября 2021 11:24
Смертельное ДТП с 16-летним парнем в Харькове: выяснилось, кто его родители В Харькове парень устроил смертельную аварию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове 16-летний парень устроил смертельную аварию. Он на Infinity со скоростью более 100 км в час проехал на красный свет на перекрестке и сбил Chevrolet Aveo. Выяснилось, кем являются родители виновника аварии.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1654".

Кто родители виновника ДТП

Как оказалось, у 16-летнего парня отец торгует мясом на рынке, мама живет отдельно, так как родители в разводе.

"Отец обычный продавец мяса на Центральном рынке. Частенько уходит в запой на месяц-два. А вот мама жила (или живет) в Австралии и полностью финансирует сына", - пишут в паблике.

Смертельное ДТП с 16-летним парнем в Харькове: выяснилось, кто его родители

Кто погиб в аварии

Вопреки предыдущей информации, что в ДТП погибло два человека, выяснилось, что это один человек - водитель Chevrolet Aveo.

На место аварии приехали родственники погибшего водителя Chevrolet. Его сын Артем говорит, что папа был опытным и внимательным водителем. Родные надеются, что виновника аварии накажут.

"Хотелось бы, чтобы не было отмазок. Что плохо стало, что умирал за рулем, еще что-то. Он просто ехал быстро и ему было плевать на всех. Я очень надеюсь, что он за это ответит", - рассказал сын погибшего водителя Артем.

Виновник ДТП задержан

Сейчас 16-летний харьковчанин задержан. Если его вину докажут - ему грозит до 8 лет за решеткой. Об этом проинформировала полиция.

Как пишут местные СМИ, имя парня - Николай Харьковский.

Как мы ранее писали, в Харькове 16-летний парень на бешеной скорости в ДТП убил людей.

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