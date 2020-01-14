Жуткий потоп в Осеan Plaza: что на самом деле произошло в Киеве

В Киеве произошел потоп возле популярного ТРЦ Ocean Plaza в понедельник, 13 января. Как объяснили коммунальщики, на Лыбедской площади случился прорыв теплосети и это стало причиной того, что кипяток начал течь по улицам столицы. Пострадало 10 человек, из которых семеро на данный момент находятся в больнице. Участок дороги возле ТРЦ перекрыт и в районе страшные пробки.

Как сообщает издание "Информатор", коммунальные службы приступили к ликвидации аварии еще вечером 13 января и работали всю ночь. По данным пресс-службы КП "Киевтеплоэнерго", все последствия аварии планируют ликвидировать к утру 15 января.

Торговый центр закрыли, а на месте происшествия работают три аварийно-восстановительные бригады. Коммунальщики заменят весь участок поврежденного трубопровода на проезжей части – 23 метра. На данный момент проводятся сварочные работы, которые планируют закончить 14 января до полуночи. После этого начнут восстанавливать асфальтовое покрытие на проезжей части.

Прорыв теплотрубы в Киеве (Фото: facebook.com/kyivteploenergo)

Как рассказали в пресс-службе КП "Киевтеплоэнерго", есть вероятная причина происшествия – ТРЦ Ocean Plaza изначально строился с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей.

В полиции Киева отметили, что уже открыто дело в связи с происшествием возле ТРЦ, которое повлекло за собой травмы людей.

"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №1, уголовное производство переквалифицировано на ч. 1 ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.