Потоп в Ocean Plaza: кто получит компенсацию

Ocean Plaza залило кипятком (коллаж: РБК-Украина, фото: facebook.com/roman.i.petushkov)

Ocean Plaza сильно пострадал от прорыва теплотрассы

ТРЦ Ocean Plaza в Киеве затопило кипятком из-за прорыва трубы с горячей водой, который произошел в понедельник, 13 января. В результате происшествия ожоги получили 9 человек, которые находились в самом ТЦ, проходили мимо, были в маршрутке - она провалилась под асфальт. Кто сможет получить компенсацию - в материале Styler.

Кроме того, пострадало множество автомобилей, поскольку горячая вода залила дорогу возле торгово-развлекательного центра, а также парковку Ocean Plaza. Пострадал и сам ТРЦ - весь цокольный этаж был залит горячей водой.

Возле Ocean Plaza прорвало трубу с кипятком (фото: facebook.com/roman.i.petushkov)

Отметим, что все пострадавшие получили ожоги, но их жизни ничего не угрожает. В КГГА уже заявили, что все пострадавшие от прорыва трубы смогут получить компенсацию.

При этом решение о выплате денежной компенсации будет приниматься по каждому отдельному случаю. Об этом рассказал на брифинге замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Будет также рассмотрен вопрос выплаты компенсаций владельцам пострадавших от ЧП автомобилей. Специальная комиссия обследует авто и сделает соответствующие выводы.

Возле Ocean Plaza прорвало трубу с кипятком (коллаж: Telegram/Украина Сейчас)

К слову, из-за происшествия в Киеве будет перекрыто движение по улице Антоновича на время ремонтных работ. В КГГА назвали причиной прорыва физическую изношенность труб, которые датируются 1978 годом.