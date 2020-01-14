ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Потоп в Ocean Plaza: кто получит компенсацию

STYLERПроисшествия    14.01.2020 - 11:37
Потоп в Ocean Plaza: кто получит компенсацию
Ocean Plaza залило кипятком (коллаж: РБК-Украина, фото: facebook.com/roman.i.petushkov)

Ocean Plaza сильно пострадал от прорыва теплотрассы

ТРЦ Ocean Plaza в Киеве затопило кипятком из-за прорыва трубы с горячей водой, который произошел в понедельник, 13 января. В результате происшествия ожоги получили 9 человек, которые находились в самом ТЦ, проходили мимо, были в маршрутке - она провалилась под асфальт. Кто сможет получить компенсацию - в материале Styler.

Кроме того, пострадало множество автомобилей, поскольку горячая вода залила дорогу возле торгово-развлекательного центра, а также парковку Ocean Plaza. Пострадал и сам ТРЦ - весь цокольный этаж был залит горячей водой.

Потоп в Ocean Plaza: кто получит компенсациюПотоп в Ocean Plaza: кто получит компенсацию

Возле Ocean Plaza прорвало трубу с кипятком (фото: facebook.com/roman.i.petushkov)

Отметим, что все пострадавшие получили ожоги, но их жизни ничего не угрожает. В КГГА уже заявили, что все пострадавшие от прорыва трубы смогут получить компенсацию.

При этом решение о выплате денежной компенсации будет приниматься по каждому отдельному случаю. Об этом рассказал на брифинге замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Будет также рассмотрен вопрос выплаты компенсаций владельцам пострадавших от ЧП автомобилей. Специальная комиссия обследует авто и сделает соответствующие выводы.

Потоп в Ocean Plaza: кто получит компенсацию

Возле Ocean Plaza прорвало трубу с кипятком (коллаж: Telegram/Украина Сейчас)

К слову, из-за происшествия в Киеве будет перекрыто движение по улице Антоновича на время ремонтных работ. В КГГА назвали причиной прорыва физическую изношенность труб, которые датируются 1978 годом.

В Киеве на ул. Антоновича движение транспорта перекрыто: как объехать Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza: проводятся ремонтно-восстановительные работы
Новости Украины трубопровод
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь