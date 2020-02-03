Жуткий ливень и похолодание: синоптики напугали резким изменением погоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни резко ухудшится

Погода в Украине в ближайшие дни резко поменяется и синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий и резком похолодании в большинстве регионов Украины.

В среду, 5 февраля, Украину накроет сильным мокрым снегом, местами возможен снег с дождем. Ожидается усиление ветра до 12 м/с, а также резкое понижение температуры воздуха.

На востоке Украины ночная температура воздуха упадет до -1 градуса, днем от -1 до +3 градусов. Во всех областях пройдет мокрый снег.

На юге будут идти сильные дожди, местами ливни. Ночью от +3 до +5 градусов, днем прогреется до +5 +7 градусов. В Крыму сильный дождь, ночью +3 +5 градусов, днем +9 +11 градусов.

На севере страны и в центральных областях будет идти сильный мокрый снег. Температура воздуха опустится до-1 +1 градуса.

В западных областях ночью похолодает до -2 градусов, днем столбики термометров днем покажут до +3 градусов. Всю ночь и весь день в регионе будет идти мокрый снег.

В Киеве 5 февраля будет идти мокрый снег, ветер до 12 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса.

Карта погоды в Украине 5 февраля

Тем временем, во вторник, 4 февраля, в Украине сохранится высокая температура воздуха, однако часть Украины накроет сильными дождями, местами возможен мокрый снег.

На востоке страны ожидается сухая погода, без осадков. Ночью в регионе от 0 до +2 градусов, днем ожидается от +3 до +5 градусов.

В южных областях небольшой дождь пройдет только в Одесской области, в остальных областях сухо. Ночью от 0 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +5 +10 градусов. В Крыму без осадков, ночью +1 +3 градуса, днем от +6 до +8 градусов.

Северные области страны накроет кратковременными дождями, температура ночью опустится до 0 +2 градусов, днем от +3 до +5 градусов.

На западе пройдут сильные дожди, ливни, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 0 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут +3 +6 градусов.

В центральной части страны преимущественно сухо, осадки не прогнозируются, однако Черкасскую область может зацепить кратковременными дождями. Ночью от 0 до +2 градусов, днем +3 +5 градусов.

В Киеве ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью похолодает до -1 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +3 +5 градусов.

Карта погоды в Украине 4 февраля