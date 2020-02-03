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Моторошна злива і похолодання: синоптики налякали різкою зміною погоди

STYLERЖиття    03.02.2020 - 21:17
Моторошна злива і похолодання: синоптики налякали різкою зміною погоди
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні різко погіршиться

Погода в Україні найближчими днями різко зміниться і синоптики попереджають про погіршення погодних умов і різке похолодання в більшості регіонів України.

У середу, 5 лютого, Україну накриє сильним мокрим снігом, місцями можливий сніг з дощем. Очікується посилення вітру до 12 м/с, а також різке зниження температури повітря.

На сході України нічна температура повітря знизиться до -1 градуса, вдень від -1 до +3 градусів. У всіх областях пройде мокрий сніг.

На півдні будуть йти сильні дощі, місцями зливи. Вночі від +3 до +5 градусів, вдень прогріється до +5 +7 градусів. У Криму сильний дощ, вночі +3 +5 градусів, вдень +9 +11 градусів.

На півночі країни та в центральних областях йтиме сильний мокрий сніг. Температура повітря опуститься до-1 +1 градуса.

У західних областях вночі похолодає до -2 градусів, удень стовпчики термометрів вдень покажуть до +3 градусів. Всю ніч і весь день в регіоні буде йти мокрий сніг.

У Києві 5 лютого йтиме мокрий сніг, вітер до 12 м/с. Температура повітря буде коливатися від -1 до +1 градуса.

Моторошна злива і похолодання: синоптики налякали різкою зміною погоди

Карта погоди в Україні 5 лютого

Тим часом, у вівторок, 4 лютого, в Україні збережеться висока температура повітря, однак частину України накриє сильними дощами, місцями можливий мокрий сніг.

На сході країни очікується суха погода, без опадів. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень очікується від +3 до +5 градусів.

У південних областях невеликий дощ пройде лише в Одеській області, в інших областях сухо. Вночі від 0 до +3 градусів, вдень повітря прогріється до +5 +10 градусів. У Криму без опадів, вночі +1 +3 градуси, вдень від +6 до +8 градусів.

Північні області країни накриє короткочасними дощами, температура вночі опуститься до 0 +2 градусів, вдень від +3 до +5 градусів.

На заході пройдуть сильні дощі, зливи, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 0 до +2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +3 +6 градусів.

В центральній частині країни переважно сухо, опади не прогнозуються, однак Черкаську область може зачепити короткочасними дощами. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень +3 +5 градусів.

У Києві очікується невеликий короткочасний дощ. Вночі похолодає до -1 градуса, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3 +5 градусів.

Моторошна злива і похолодання: синоптики налякали різкою зміною погодиКарта погоди в Україні 4 лютого

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