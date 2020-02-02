На Украину надвигаются 20-градусные морозы: какие области под ударом

Погода в Украине на месяц (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни будет по-настоящему ненастной

Погода в Украине кардинально изменится в первой декаде февраля - в страну придут двузначные морозы, которые в некоторых областях могут достигнуть значений свыше 20 градусов. Об этом свидетельствуют данные ресурса Gismeteo.

Синоптики прогнозируют, что температура немного снизится уже в понедельник, 3 февраля. После рекордных весенних показаний воскресенья, 3-4 февраля температура снизится до +2... +8, а на Юге до +5... +10. Ожидается мокрая пасмурная погода с дождем, на Западе во вторник сильные дожди с мокрым снегом. По всей стране ожидается сильный ветер.

В Киеве 3 и 4 февраля днем около +5, ночью ко вторнику температура снизится до нуля. Возможен небольшой дождь, а при снижении температуры - со снегом. Кроме того, будет сильный ветер.

Первые морозы появятся уже в среду, 5 февраля. Днем температура снизится до +2... -2. На Юге будет немного теплее (+2... +6). При этом Восток и Центр зальет мощными ливнями, местами вперемешку со снегом.

В период с 6 по 10 февраля в страну придут сильные морозы, которые могут достигать -22 градусов ночью в северо-восточных областях. Так, в Харькове пик морозов - 9-10 февраля (днем -11, ночью -22). Во Львове 8 февраля будет до -12 ночью, днем до -7, а в Одессе -2 днем, -7 ночью.

В Киеве пик морозов ожидается 8 февраля (днем -4, ночью -10).

Ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Одессы и Харькова на месяц.

Погода в Киеве, Львове, Одессе и Харькове на месяц (скрин: gismeteo.ua)