Жуткая плесень и все ободрано: студенты показали ужасы общежития Одесского университета

На кадрах видео видно, что умывальник стоит на разломанном каркасе, который уже почернел. На стенах видна плесень из-за постоянной сырости. Черные разводы отчетливо видно также на полу и щелях между плиткой на стенах. Ручка двери полностью вырвана, а сами двери в прачечную выглядят жутко.

В самой прачечной стоят машинки-автомат, но под ними находятся старые плиты из ДСП, а вокруг – разруха и невероятная грязь.

Комната, которую предоставили студентам, находится в жутко запущенном состоянии. Необходимая мебель присутствует и даже окна в хорошем состоянии. Единственное, что в этой комнате новое – это детектор дыма, который явно установили совсем недавно. Однако сама комната выглядит страшно – там жуткий беспорядок.

"Теперь вы видите, почему я хочу съехать? Или у кого-то остались еще вопросы?" – комментирует видео один из студентов.

В комментариях студенты рассказали, что стоимость проживания в данном общежитии – 520 гривен в месяц.