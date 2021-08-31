Розетки в душе и телевизор на ногах: в Киеве продают квартиру-"кладовку" за 33 тыс. долларов
В Киеве продают так называемую смарт-квартиру за 33 тысячи долларов. Ее площадь, как сказано в объявлении, 20 квадратных метров.
Такую квартиру-"кладовку" показал на своей странице в Facebook Клим Братковский.
"Это лучшее дно смарт квартир на 20-и метрах на 1 этаже (очевидно, нежилая недвижимость), продается за дорого. Порадовали розетки в душе и телевизор в ногах", - подписал фото автор поста.
Как же выглядит миниатюрная квартира
Судя по опубликованным фотографиях на сайте бесплатных объявлений, то в жилье очень мало места, туда даже не поместился большой матрас.
Недвижимость находится на улице Сикорского.
"Продается 1-комнатная квартира в новом доме по улице Светлицкого, 35 на 1/17 этажного дома площадью 20 м. кв. В квартире выполнен качественный свежий ремонт, установлена бытовая техника и мебель. В ванной душевая кабина, бойлер, стиральная машина, счетчики на воду. Отличная инфраструктура садики, школы, торговые центры", - вот так описывают квартиру в объявлении.Вот как выглядит смарт-квартира (фото: olx.ua)
В комментариях пользователи отметили, что квартира напоминает кладовку и там явно не 20 метров, а где-то 12-13.
- Кладовка.
- Там явно не 20м, а 12-13.
- Мені нагадало дуже Китай. Там такого житла валом.
- Там точно нет 20 метров, наверное 13-15, обычно для кафе продают.
- Даже матрас поперек помещения не лег - его волнами выгибает. Удобненько. А прозрачная дверь из кухни в мир - это вообще нечто.
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