В СИЗО условия лучше: в сети показали адские условия для студентов в общежитиях НАУ

У студентов скоро начнется учебный год и некоторым из них придется жить в общежитиях. Однако часть таких зданий не видела ремонта уже лет 20-30. Одним из таких общежитий является здание на улице Нежинской в Киеве, где живут студенты Национального авиационного университета.

Студентам авиационного университета приходится жить в условиях полной разрухи. Туалеты и душевые практически разбиты и разрушены, раковины разломаны, двери в комнаты собраны из разных кусков фанеры, местами отсутствует покрытие на полах, а розетки просто вывернуты наружу.

В подписях под фото указывается, что в СИЗО условия намного лучше, а студентам этого общежития приходится еще и доплачивать за такое жилье – 530 гривен в месяц.

Кроме того, студенты признаются, что в здании полно тараканов, которые не дают покоя жильцам. А мебель в комнатах частично разрушена или находится в таком же жутком состоянии, как и все остальное. В санузлах сквозные дыры, из которых торчат ржавые трубы. Из стен местами вываливаются кирпичи.

Как рассказали в комментарии ТСН в администрации этого общежития, ремонт в здании не делали с 1986 года и родителям рекомендуют селить детей в другом месте.

"В нашем общежитии капитального ремонта не было с 1986 года. Сантехника наша просто в ужасном состоянии. И если в комнатах еще более-менее, поскольку сами родители там делают ремонты, то к сантехнике никто не полезет. Не будут же родители трубы менять. Когда тот капитальный ремонт будет — неизвестно, нам ничего не говорят", - сообщили в общежитии НАУ.

Цена за проживание в таких условиях – 520 гривен в месяц, но студентам приходится платить сразу за пять месяцев вперед – 2600 гривен. И это намного дешевле, чем в других общежитиях.

"Если вас устраивает — приезжайте, заселяйтесь в порядке живой очереди. Но предварительный осмотр делать нельзя. Это общежитие, а не музей, никто вас водить-показывать не будет. У нас просто нет на это времени. Если вас пугают такие условия и у вас есть такая возможность, то селите ребенка к родственникам или на квартиру", - добавили в администрации.

Жуткие условия в общежитии для студентов НАУ

Стоит отметить, что недавно в столичном СИЗО сделали ремонт и показали, как теперь выглядят камеры по новому норвежскому образцу. В каждой камере есть душевая кабина, туалет, телевизор, микроволновая печь, чайник и кровати с тумбочками. Вся мебель и техника – новая.