Моторошна цвіль і все обдрано: студенти показали жахи гуртожитку Одеського університету

На кадрах відео видно, що умивальник стоїть на розламаному каркасі, який вже почорнів. На стінах видно цвіль через постійну вогкість. Чорні розводи чітко видно також на підлозі та щілинах між плиткою на стінах. Ручка дверей повністю вирвана, а самі двері в пральню виглядають моторошно.

У самій пральні стоять машинки-автомат, але під ними знаходяться старі плити з ДСП, а навколо – розруха і неймовірний бруд.

Кімната, яку надали студентам, знаходиться в моторошно занедбаному стані. Необхідні меблі присутні та навіть вікна в хорошому стані. Єдине, що в цій кімнаті нове – це детектор диму, який явно встановили зовсім недавно. Однак сама кімната виглядає страшно - там страшний безлад.

"Тепер ви бачите, чому я хочу з'їхати? Чи у когось залишилися ще питання?"- коментує відео один зі студентів.

У коментарях студенти розповіли, що вартість проживання в даному гуртожитку - 520 гривень на місяць.