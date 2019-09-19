Жуть жуткая: солистка KAZKA напугала фанов экстравагантным образом (фото)

Саша Зарицкая из группы KAZKA (Фото: instagram.com/kazka.band)

Саша Зарицкая из KAZKA нарвалась на критику в сети за необычный макияж

Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая предстала в новом образе и показала в сети фото, которое вызвало у поклонников звезды весьма спорные впечатления. Не все фаны оценили экстравагантный макияж певицы, и посоветовали больше так не экспериментировать с внешностью, а гримера уволить.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Глаза Зарицкой накрашены красными тенями, для губ девушка выбрала коричневую помаду, а линии выступают за контур. На певице костюм с глубоким декольте и кожаная шляпка на голове.

Фото: Саша Зарицкая (instagram.com/kazka.band)

Фото солистка KAZKA подписала строками из песни "Дива" (альбом "Карма"), клип которой на YouTube после публикации в феврале 2018-го набрал почти 5,9 млн просмотров.

"Я

Твій солодкий сік,

Цілуй мене при всіх", - написала Зарицкая.

Фото: Саша Зарицкая (facebook.com kazka.band)

В комментариях к снимку пользователи сети делятся своими впечатлениями от смелого мейк апа певицы KAZKA, и мнения у фанов полярные. Некоторым нравится новый образ Зарицкой, но в сети довольно большое количество негативных отзывов.

Саша, вы красивая девушка! Зачем вам мейк ап из серии "Зомби Апокалипсис"? Гнать в шею дизайнера;

Вспомнился анекдот, "Ты что, всю ночь за компом сидел? - Нет", не в обиду. Казка, обожаю ваши песни;

О, Господи-и;

Ужасно. Зачем вы портите себе внешность таким... кошмаром;

Жуть жуткая! Но наверное так надо!

Ого, Саша, что с вами?

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно солистка KAZKA покорила фанов нежным фото с необычным макияжем.

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