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Невероятно красивые глаза: солистка KAZKA покорила фанов нежным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.05.2019 - 18:32
Невероятно красивые глаза: солистка KAZKA покорила фанов нежным фото
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Александра заинтриговала поклонников загадочным заявлением

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая любит восхищать поклонников эффектными нарядами и необычным макияжем. Певица поделилась на странице музыкальной группы в Instagram новым ярким фото, а также сделала интригующее заявление.

На снимке крупным планом запечатлено лицо Саши. На ее голове красуется красная шляпка. Кроме того, фаны обратили внимание на красивые глаза артистки и ее нежный макияж в коралловых тонах.

Исполнительница пообещала вскоре показать нечто, что группа сделает впервые.

"Завтра презентуємо дещо таке, що робили вперше. Дуже хвилююсь. Маєте припущення, що це може бути?" - написала Зарицкая.

Невероятно красивые глаза: солистка KAZKA покорила фанов нежным фото

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Подписчики бросились оставлять любимой певице комплименты и делать свои предположения о загадочной премьере.

  • "Сашаааа, какие у вас невероятно красивые глаза!) Я даже не представляю что)"
  • "У Нее самые красивые глаза на свете! Я когда в первый раз увидел на Х Факторе тогда еще влюбился!"
  • "Так гарно"
  • "Вы тут очень похожа на девушку из сериала "13 причин почему"
  • "Сподіваюсь пісня"
  • "Знялись в рекламі?"
  • "Я й гадки не маю,але це буде бомбезно"
  • "Песня на Украинском"

Напомним, солистка KAZKA взволновала ярким образом, в котором она похожа на гейшу.

Ранее сообщалось о том, что KAZKA показала, сколько на самом деле человек работает в группе. В мини-фильме группа показала съемки с бэкстейджа Нацотбора.

Кстати, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая удивила необычным макияжем глаз.

Гейша с кристаллами на лице: солистка KAZKA взволновала ярким образом Кошечка: солистка группы KAZKA удивила необычным макияжем глаз
Новости Украины KAZKAАлександра Зарицкая
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