Невероятно красивые глаза: солистка KAZKA покорила фанов нежным фото

Александра заинтриговала поклонников загадочным заявлением
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая любит восхищать поклонников эффектными нарядами и необычным макияжем. Певица поделилась на странице музыкальной группы в Instagram новым ярким фото, а также сделала интригующее заявление.
На снимке крупным планом запечатлено лицо Саши. На ее голове красуется красная шляпка. Кроме того, фаны обратили внимание на красивые глаза артистки и ее нежный макияж в коралловых тонах.
Исполнительница пообещала вскоре показать нечто, что группа сделает впервые.
"Завтра презентуємо дещо таке, що робили вперше. Дуже хвилююсь. Маєте припущення, що це може бути?" - написала Зарицкая.
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)
Подписчики бросились оставлять любимой певице комплименты и делать свои предположения о загадочной премьере.
Напомним, солистка KAZKA взволновала ярким образом, в котором она похожа на гейшу.
Ранее сообщалось о том, что KAZKA показала, сколько на самом деле человек работает в группе. В мини-фильме группа показала съемки с бэкстейджа Нацотбора.
Кстати, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая удивила необычным макияжем глаз.