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Солистка KAZKA засветила аппетитные формы в ванной: осторожно, горячо

STYLERПерсоны    11.09.2019 - 22:45
Солистка KAZKA засветила аппетитные формы в ванной: осторожно, горячо
Фото: Саша Зарицкая (facebook.com kazka.band)

Певица опубликовала очень горячие фотографии

Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая решила в очередной раз доказать фанатам, что она является обладательницей аппетитных форм и обольстительной фигуры. Артистка опубликовала свои соблазнительные фотографии в ванной комнате и запостила на своей страничке в Instagram. Исполнительница совсем не испытывает комплексов, что весит не 45 килограммов, как навязанные фешн-миром шаблоны.

"Сегодня хочется быть настоящей, обольстительной, смелой", - подписала солистка снимки.

На горячих и откровенных фотографиях, которые певица опубликовала в соцсети, она сильно подогрела фантазии поклонников. Ведь Саша продемонстрировала свой шикарный бюст, лежа в воде.

К слову, не все фанаты остались в восторге от таких откровенностей. Некоторые считают, что это лишнее, а музыка артистки должна быть на первом месте.

  • А губы надо еще побольше накачать, маловаты. Саша, Вы становитесь одной из, очень жаль.
  • Да кто блин моется в душе в губной помаде и в макияже???
  • У меня друг рекламщик говорит, что только когда продукт совсем уж плох, только тогда нужно спасать сиськами. По-моему, у Саши пока не все так плохо, потому на данном этапе такой маркетинг лишний.

Солистка KAZKA засветила аппетитные формы в ванной: осторожно, горячоСолистка KAZKA засветила аппетитные формы в ванной: осторожно, горячоФото: Саша Зарицкая (instagram.com/kazka.band)

Как мы ранее писали, солистка KAZKA покорила фанов нежным фото с необычным макияжем.

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