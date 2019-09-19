Жах жахливий: солістка KAZKA налякала фанів екстравагантним образом (фото)

Саша Зарицька з KAZKA нарвалася на критику в мережі за незвичайний макіяж
Солістка групи KAZKA Саша Зарицька постала в новому образі та показала в мережі фото, яке викликало у шанувальників зірки вельми суперечливі враження. Не всі фани оцінили екстравагантний макіяж співачки, і порадили більше так не експериментувати із зовнішністю, а гримера звільнити.
Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Очі Зарицької нафарбовані червоними тінями, для губ дівчина обрала коричневу помаду, а лінії виступають за контур. На співачці костюм із глибоким декольте і шкіряний капелюшок на голові.
Фото: Саша Зарицька (instagram.com/kazka.band)
Фото солістка KAZKA підписала рядками з пісні "Дива" (альбом "Карма"), кліп якої на YouTube після публікації в лютому 2018-го набрав майже 5,9 млн переглядів.
"Я
Твій солодкий сік,
Цілуй мене при всіх", - написала Зарицька.
Фото: Саша Зарицька (facebook.com kazka.band)
У коментарях до знімка користувачі мережі діляться своїми враженнями від сміливого мейк апу співачки KAZKA, і думки у фанів полярні. Деяким подобається новий образ Зарицької, але в мережі досить велика кількість негативних відгуків.
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, нещодавно солістка KAZKA підкорила фанів ніжним фото із незвичним макіяжем.
Також ми писали про те, що солістка KAZKA схвилювала яскравим образом, в якому вона схожа на гейшу.