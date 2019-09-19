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Жах жахливий: солістка KAZKA налякала фанів екстравагантним образом (фото)

STYLERПерсони    19.09.2019 - 22:34
Жах жахливий: солістка KAZKA налякала фанів екстравагантним образом (фото)
Саша Зарицька з групи KAZKA (Фото: instagram.com/kazka.band)

Саша Зарицька з KAZKA нарвалася на критику в мережі за незвичайний макіяж

Солістка групи KAZKA Саша Зарицька постала в новому образі та показала в мережі фото, яке викликало у шанувальників зірки вельми суперечливі враження. Не всі фани оцінили екстравагантний макіяж співачки, і порадили більше так не експериментувати із зовнішністю, а гримера звільнити.

Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Очі Зарицької нафарбовані червоними тінями, для губ дівчина обрала коричневу помаду, а лінії виступають за контур. На співачці костюм із глибоким декольте і шкіряний капелюшок на голові.

Жах жахливий: солістка KAZKA налякала фанів екстравагантним образом (фото)

Фото: Саша Зарицька (instagram.com/kazka.band)

Фото солістка KAZKA підписала рядками з пісні "Дива" (альбом "Карма"), кліп якої на YouTube після публікації в лютому 2018-го набрав майже 5,9 млн переглядів.

Твій солодкий сік,

Цілуй мене при всіх", - написала Зарицька.

Жах жахливий: солістка KAZKA налякала фанів екстравагантним образом (фото)

Фото: Саша Зарицька (facebook.com kazka.band)

У коментарях до знімка користувачі мережі діляться своїми враженнями від сміливого мейк апу співачки KAZKA, і думки у фанів полярні. Деяким подобається новий образ Зарицької, але в мережі досить велика кількість негативних відгуків.

  • Саша, ви красива дівчина! Навіщо вам мейк ап з серії "Зомбі Апокаліпсис"? Гнати в шию дизайнера;
  • Згадався анекдот, "Ти що, всю ніч за компом сидів? - Ні", не в образу. Казка, обожнюю ваші пісні;
  • О, Господи-и;
  • Жахливо. Навіщо ви псуєте собі зовнішність таким... кошмаром;
  • Жах жахливий! Але напевно так треба!
  • Ого, Саша, що з вами?

Жах жахливий: солістка KAZKA налякала фанів екстравагантним образом (фото)

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно солістка KAZKA підкорила фанів ніжним фото із незвичним макіяжем.

Також ми писали про те, що солістка KAZKA схвилювала яскравим образом, в якому вона схожа на гейшу.

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