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Гейша с кристаллами на лице: солистка KAZKA взволновала ярким образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.04.2019 - 23:12
Гейша с кристаллами на лице: солистка KAZKA взволновала ярким образом
Фото: instagram.com/kazka.band

Александра восхитила поклонников группы

Солистка из группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно удивила необычным макияжем глаз, взбудоражила своих поклонников новым образом. Новые фото певица выставила на странице музыкальной группы в Instagram.

На снимках Александра позирует в ярком красном наряде, похожем на кимоно. При этом под глазами у нее приклеены кристаллы.

"Вчера на ужине премьер Кати Осадчей спели в коллаборации с очень крутым артистом, догадаетесь? Подсказка: у него небесное фамилия!", - подписала фото.

 

Фото: instagram.com/kazka.band

Пользователи сети также прокомментировали фотографии Александры.

"У тебя кристаллы на лице!";

"Шикарная";

"Прекрасная";

"Саша роскошная украинская девушка";

"Роскошная девица";

"Александра, наконец-то вы улыбаетесь. Улыбка просто прекрасна!";

"Красивая";

"Милаха";

"Улыбка вам подходит больше, чем хмурый вид";

"Боже, какая красивая";

"Невероятная";

Напомним, что группа KAZKA прокомментировала провал на Нацотборе. Музыканты признались, что после жесткой критики они стали более ответственно готовиться к своим выступлениям.

Ранее сообщалось о том, что KAZKA показала, сколько на самом деле человек работает в группе. В мини-фильме группа показала съемки с бэкстейджа Нацотбора.

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