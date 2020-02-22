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Журналисты тайно пробрались в санаторий в Новых Санжарах: видео из изоляции

STYLERЖизнь    22.02.2020 - 19:25
Журналисты тайно пробрались в санаторий в Новых Санжарах: видео из изоляции
Протесты в Новых Санжарах (Фото: РБК-Украина)

В санаторий "Новые Санжары" пробрались журналисты ради прямых включений в зоне обсервации

В Новые Санжары к эвакуированным из Уханя украинцам в медицинский центр пробрались журналисты, которые два дня ведут прямые репортажи в зоне обсервации. Сам санаторий окружен правоохранителями, и каким образом съемочная группа попала внутрь - остается неизвестным.

В МВД заявили, что теперь медийщикам придется продолжить свое занятие до окончания двухнедельного срока профилактического карантина - то есть еще 12 дней.

Во время брифинга представитель Минздрава Дмитрий Коваль отметил, что ничего не знал о таком "проникновении" сотрудников телеканала ZIK в санаторий "Новые Санжары".

"Это камеры телеканала находятся внутри?", - удивился он и спросил у заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, что ему известно по этому поводу.

Тот подчеркнул, что если кто-либо незаконным образом попал на территорию обсервации, то они там останутся все 14 дней.

Геращенко также пообещал проверить информацию и разобраться в ситуации.

Видео: Журналистов в санатории "Новые Санжары" оставят на 2 недели на карантине

Замглавы МВД добавил, что сейчас в Новых Санжарах спокойно и акции протеста не проходят.

"Сотрудники Нацполиции и Нацгвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим", - заявил Геращенко.

Ранее в санатории съемочная группа на прямом включении на канале сообщила, что в зоне обсервации находятся 108 человек. Журналист также пообщался с эвакуированными гражданами и министром здравоохранения Зоряной Скалецкой, которая добровольно присоединилась к ним на карантин.

Видео: В санаторий "Новые Санжары" тайно пробрались журналисты и показали, что происходит в зоне обсервации

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