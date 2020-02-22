ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В случае незаконного проникновения в зону обсервации, нарушитель будет помещен на карантин, - МВД

Новости » Политика     22.02.2020 - 15:53
В случае незаконного проникновения в зону обсервации, нарушитель будет помещен на карантин, - МВД
Фото: Антон Геращенко (УНИАН)

По словам Антона Геращенко, в настоящее время в Новых Санжарах не проходят митинги и акции протеста

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации, которая находится в Новых Санжарах в Полтавской области, то останется там на 14-дневный карантин. Об этом он сообщил во время брифинга, передает РБК-Украина.

По его словам, в настоящее время в Новых Санжарах не проходят митинги и акции протеста.

"В настоящее время в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов и акций протеста. Сотрудники Нацполиции и Нацгвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим. Если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации, то останется там на 14 дней", - отметил Геращенко.

Напомним, советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что сторона обвинения будет настаивать на аресте участника столкновений в Новых Санжарах.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что полиция будет обращаться в суд с требованием избрать меру пресечения в виде ареста для шестерых участников протестов в Новых Санжарах. Сейчас правоохранители готовят подозрения для правонарушителей.

Как известно, 20 февраля в поселке Новые Санжары местные жители протестовали против размещения в медицинском учреждении эвакуированных из Уханя. Протестующие устраивали стычки с правоохранителями и блокировали дорогу к медицинскому центру.

Задержанному в Новых Санжарах избрали меру пресечения Данилов рассказал, кто подстрекал толпу в Новых Санжарах
Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныАнтон ГеращенкоПолтавская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь