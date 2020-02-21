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В Новые Санжары переселенцы из Донецка привезли продукты для эвакуированных

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 16:44
В Новые Санжары переселенцы из Донецка привезли продукты для эвакуированных
В санаторий "Новые Санжары" привезли продукты (коллаж РБК-Украина)

Эвакуированным из Уханя украинцам в санаторий привезли продукты

В Новые Санжары для эвакуированных украинцев из китайского Уханя, где бушует коронавирус, привезли продукты. Это произошло на второй день после скандальной ситуации с размещением граждан в медцентр на карантин на две недели в поселке под Полтавой, которое сопровождалось громкими протестами местных жителей и угрозами в адрес приезжих.

Неравнодушные люди разгрузили под ворота санатория Нацгвардии коробки с фруктами, напитками и сладостями, и представились переселенцами из оккупированного Донецка. Об этом передает "Суспільне Полтава".

После того, как машина была разгружена, они уехали.

"Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них", - передал слова людей корреспондент телеканала "Настоящее время" Владимир Рунец в своем Facebook.

Отметим, что ранее сами эвакуированные показывали видео про жуткие условия в санатории "Новые Санжары".

В Новые Санжары переселенцы из Донецка привезли продукты для эвакуированных

В санаторий "Новые Санжары" переселенцы из оккупированного Донецка привезли продукты (Фото: facebook.com/quick2reply)

Украинцы после крайне жесткого приема со стороны местных жителей все-таки обживаются в новых условиях, где им осталось провести еще 13 дней.

Нужно сказать, что в сети после публикации сообщения о продуктах для эвакуированных от переселенцев юзеры начали активно спорить - некоторые разглядели в таком поступке показуху и даже провокацию, другие настаивают - что продукты на самом деле от "Красного креста", третьи просто благодарят людей за поступок...

В Новые Санжары переселенцы из Донецка привезли продукты для эвакуированныхВ Новые Санжары переселенцы из Донецка привезли продукты для эвакуированныхВ Новые Санжары переселенцы из Донецка привезли продукты для эвакуированныхВ Новые Санжары переселенцы из Донецка привезли продукты для эвакуированныхВ Новые Санжары переселенцы из Донецка привезли продукты для эвакуированных

В санаторий "Новые Санжары" переселенцы привезли продукты для эвакуированных из Уханя (Скрин комментариев facebook.com/quick2reply)

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