Журналісти таємно пробралися в санаторій у Нових Санжарах: відео з ізоляції

Протести в Нових Санжарах (Фото: РБК-Україна)

В санаторій "Нові Санжари" пробралися журналісти заради прямих включень у зоні обсервації

У Нові Санжари до евакуйованих з Уханя українців у медичний центр пробралися журналісти, які два дні ведуть прямі репортажі в зоні обсервації. Сам санаторій оточений правоохоронцями, і яким чином знімальна група потрапила всередину - залишається невідомим.

У МВС заявили, що тепер медійникам доведеться продовжити своє заняття до закінчення двотижневого строку профілактичного карантину - тобто ще 12 днів.

Під час брифінгу представник МОЗ Дмитро Коваль зазначив, що нічого не знав про таке "проникнення" співробітників телеканалу ZIK у санаторій "Нові Санжари".

"Це камери телеканалу знаходяться всередині?", - здивувався він і запитав у заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, що йому відомо з цього приводу.

Той наголосив, що якщо хтось незаконним чином потрапив на територію обсервації, то вони там залишаться всі 14 днів.

Геращенко також пообіцяв перевірити інформацію та розібратися в ситуації.

Відео: Журналістів у санаторії "Нові Санжари" залишать на 2 тижні на карантині

Заступник голови МВС додав, що зараз в Нових Санжарах спокійно й акції протесту не проходять.

"Співробітники Нацполіції та Нацгвардії взяли в кільце санаторій і повністю контролюють режим", - заявив Геращенко.

Раніше в санаторії знімальна група на прямому включенні на каналі повідомила, що в зоні обсервації знаходяться 108 людей. Журналіст також поспілкувався з евакуйованими громадянами та міністеркою охорони здоров'я Зоряною Скалецькою, яка добровільно приєдналася до них на карантин.

Відео: У санаторій "Нові Санжари" таємно пробралися журналісти і показали, що відбувається в зоні обсервації