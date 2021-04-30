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Журналисты показали огромный дом в сосновом лесу бывшего "кварталовца" Юзика

Новина українською → Пятница 30 апреля 2021 10:38
Журналисты показали огромный дом в сосновом лесу бывшего "кварталовца" Юзика Юзик возводит огромный дом в Киевской области (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Бывший участник "Квартала 95" Юзик, а ныне народный депутат от партии "Слуга народа" строит загородное поместье под Киевом. Дом находится в поселке Процев Бориспольского района.

Об этом сообщает издание "Страна", которое и показало особняк с высоты птичьего полета.

У нардепа Юрия Корявченкова и бывшего комика сейчас участок площадью 18 соток. Судя по его декларации, он записан на его жену Татьяну, с которой у Юзика трое совместных детей. Также у супругов есть недостроенный дачный участок площадью 260 квадратных метров.

Во дворе дома пока что еще нет зелени и деревьев. А на месте садового домика нардеп Корявченков возводит основательный особняк среди сосновой лесопосадки.

Дом представляет собой большое двухэтажное здание, снаружи он полностью готов, остаются отделочные работы.

Журналисты показали огромный дом в сосновом лесу бывшего &quot;кварталовца&quot; ЮзикаДом Юзика под Киевом уже почти готов (Скриншот)

Внутри еще ничего не готово, но можно предположить, что вскоре многодетная семья Юзика переедет в просторное жилище.

На сайтах по продаже недвижимости подобные коттеджи стоят от $300 тысяч до $500 тысяч в зависимости от степени готовности объекта.

По данным издания, сейчас Корявченков живет на Позняках. У семьи есть трехкомнатная квартира на 104 квадрата, которая, судя по декларации, записана на самого нардепа. По данным из реестра прав на недвижимость, столичное жилье Юзика находится в высотке на Днепровской набережной с видом на речку.

Бывший "кварталовец" Юзик строит особняк под Киевом

Как мы писали ранее, самая богатая певица Украины показала свой особняк.

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