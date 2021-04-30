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Журналісти показали величезний будинок у сосновому лісі колишнього "кварталівця" Юзіка

Новость на русском → П'ятниця 30 квітня 2021 10:38
Журналісти показали величезний будинок у сосновому лісі колишнього "кварталівця" Юзіка Юзік зводить величезний будинок в Київській області (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Колишній учасник " Кварталу 95 "Юзік, а нині народний депутат від Партії" Слуга народу" будує заміський маєток під Києвом. Будинок знаходиться в селищі Процев Бориспільського району.

Про це повідомляє видання "Страна", яке і показало особняк з висоти пташиного польоту.

У нардепа Юрія Корявченкова і колишнього коміка зараз ділянка площею 18 соток. Судячи з його декларації, він записаний на його дружину Тетяну, з якою у Юзика троє спільних дітей. Також у подружжя є недобудована дачна ділянка площею 260 квадратних метрів.

У дворі будинку поки що ще немає зелені та дерев. А на місці садового будиночка нардеп Корявченков зводить ґрунтовний особняк серед соснової лісопосадки.

Будинок являє собою велику двоповерхову будівлю, зовні він повністю готовий, залишаються оздоблювальні роботи.

Журналісти показали величезний будинок у сосновому лісі колишнього &quot;кварталівця&quot; ЮзікаБудинок Юзіка під Києвом вже майже готовий (Скріншот)

Всередині ще нічого не готове, але можна припустити, що незабаром багатодітна сім'я Юзіка переїде в просторе житло.

На сайтах з продажу нерухомості подібні котеджі коштують від $300 тисяч до $500 тисяч в залежності від ступеня готовності об'єкта.

За даними видання, зараз Корявченков живе на Позняках. У сім'ї є трикімнатна квартира на 104 квадрати, яка, судячи з декларації, записана на самого нардепа. За даними з Реєстру прав на нерухомість, столичне житло Юзіка знаходиться у висотці на Дніпровській набережній з видом на річку.

Колишній "кварталівець" Юзік будує особняк під Києвом

Як ми писали раніше, найбагатша співачка України показала свій особняк.

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