Журналісти показали величезний будинок у сосновому лісі колишнього "кварталівця" Юзіка

Колишній учасник " Кварталу 95 "Юзік, а нині народний депутат від Партії" Слуга народу" будує заміський маєток під Києвом. Будинок знаходиться в селищі Процев Бориспільського району.

Про це повідомляє видання "Страна", яке і показало особняк з висоти пташиного польоту.

У нардепа Юрія Корявченкова і колишнього коміка зараз ділянка площею 18 соток. Судячи з його декларації, він записаний на його дружину Тетяну, з якою у Юзика троє спільних дітей. Також у подружжя є недобудована дачна ділянка площею 260 квадратних метрів.

У дворі будинку поки що ще немає зелені та дерев. А на місці садового будиночка нардеп Корявченков зводить ґрунтовний особняк серед соснової лісопосадки.

Будинок являє собою велику двоповерхову будівлю, зовні він повністю готовий, залишаються оздоблювальні роботи.

Будинок Юзіка під Києвом вже майже готовий (Скріншот)

Всередині ще нічого не готове, але можна припустити, що незабаром багатодітна сім'я Юзіка переїде в просторе житло.

На сайтах з продажу нерухомості подібні котеджі коштують від $300 тисяч до $500 тисяч в залежності від ступеня готовності об'єкта.

За даними видання, зараз Корявченков живе на Позняках. У сім'ї є трикімнатна квартира на 104 квадрати, яка, судячи з декларації, записана на самого нардепа. За даними з Реєстру прав на нерухомість, столичне житло Юзіка знаходиться у висотці на Дніпровській набережній з видом на річку.

Колишній "кварталівець" Юзік будує особняк під Києвом