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Бассейн и собственная спортивная площадка: самая богатая певица Украины показала свой особняк

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 16:05
Бассейн и собственная спортивная площадка: самая богатая певица Украины показала свой особняк Фото: Камалия показала свой шикарный особняк за городом (facebook.com/kamaliya zahoor)
Автор: Анна Шиканова

Известная украинская артистка Камалия показала, как проводит дни с семьей на карантине в загородном доме. Вместе с двойняшками Аррабеллой и Миррабеллой артистка покаталась на велосипеде вокруг своего роскошного особняка.

Видео из своего загородного поместья Камалия опубликовала на странице в Instagram.

На кадрах видео видно шикарный особняк, в котором самая богатая певица Украины живет вместе с мужем и детьми. Территория вокруг дома просто огромная – там есть бассейн, собственная спортивная площадка и большая терраса. Интерьер дома выполнен в стиле барокко.

"Один прекрасный день. Это пример того, как мы проводим выходной в хорошую погоду", - так подписала свое видео Камалия.

Бассейн и собственная спортивная площадка: самая богатая певица Украины показала свой особняк

Камалия с мужем (Фото: facebook.com/KamaliyaOfficial)

Стоит отметить, что муж Камалии – пакистанский миллиардер Захур, который заработал свое состояние на стали. Он очень любит свою красавицу-жену и двух дочерей, а также балует родных дорогими подарками.

Недавно вся семья переболела коронавирусом, и артистка проходит реабилитацию после болезни. Она призналась, что все члены семьи переболели довольно тяжело, а она сама до сих пор чувствует последствия перенесенной инфекции – сильную утомляемость, и временами одышка.

Напомним, ранее мы писали о том, что Камалия попала под капельницу, но призвала фанатов не беспокоится.

А также рассказывали о том, что жена миллиардера Камалия пожаловалась на проблемы со здоровьем и непослушание дочерей.

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