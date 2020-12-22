ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Журналісти показали, на чому їздять київські депутати (відео)

Київ, Вівторок 22 грудня 2020 19:01
Журналісти показали, на чому їздять київські депутати (відео)
Журналісти показали кортежі київських депутатів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Журналісти показали кортежі автомобілів київських можновладців, зокрема мера столиці Віталій Кличко, а також депутатів Марини Порошенко та Олександра Шовковського.

Як говориться у сюжеті каналу KYIV.LIVE, мер Києва Віталій Кличко на роботу вже кілька років їздить на позашляховиках Toyota Sequoia. Кортеж Кличко складається з двох автомобілів: у першому їдуть мер і його помічник, який одночасно виконує роботу водія та охоронця, у другій машині їдуть охоронці.

"Варто відзначити, що в податковій декларації Кличко зазначений тільки один автомобіль – японський джип вартістю в 1 330 000 гривень. Друга машина зареєстрована на його дружину – Наталію Єгорову. У власності мера є ще байк - Fine Custom Puncher, вартістю 600 000 гривень", - кажуть журналісти.

Марина Порошенко приїжджає на публічні заходи зі своїм чоловіком з кортежем з двох автомобілів "Мерседес" класу люкс. Проте у неї є і власний автомобіль – седан Jaguar XF 2008 року.

А от екс-воротар київського "Динамо", а нині депутат Київради Олександр Шовковський пересувається на джипі Range Rover. До цього у зірки українського футболу було ще кілька англійських автомобілів – седан і позашляховик від Jaguar.

Однак найбільше Шовковський любить мотоцикли. У власності у нього є байк марки Harley-Davidson, на якому він бере участь у мотопробігах і байкерських вечірках.

Журналісти показали кортежі київських політиків і депутатів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові помітили кортеж люксових авто.

А також розповідали про те, що розкрита особа власника Pornhub.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Кортеж

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся