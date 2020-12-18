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Раскрыта личность владельца Pornhub: кто он такой

США, Пятница 18 декабря 2020 21:25
Раскрыта личность владельца Pornhub: кто он такой
Стал известен владелец PornHub (фото: pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Владельцем компании MindGeek, которая управляет крупнейшими в мире сайтами с контентом для взрослых, включая PornHub, RedTube и YouPorn, является американский бизнесмен Бернард Бергемар.

Об этом говорится в расследовании издания Financial Times.

Журналисты выяснили, что имя этого таинственного предпринимателя было известно до выхода громкого материала только в "небольшом кругу" топ-менеджеров MindGeek.

Так, в результатах поиска Google на запрос с именем Бергмана было всего три упоминания. Отмечается, что все они связаны с судебным разбирательством десятилетней давности, в рамках которого бизнесмен давал показания в качестве директора RedTube.

Частная компания Pornhub отказалась от комментариев, заявив, что не обсуждает финансовую информацию. Их представитель не подтвердил и не опровергнул информацию даже после нескольких запросов.

Бергемар владеет акциями большинства дочерних компаний MindGeek, что позволяет ему быть самым крупным бенефициаром компании, сообщает FT.

MindGeek платит лицензионные сборы за "сложную сеть дочерних компаний" и задолжал им миллионы долларов в виде дивидендов, говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что в украинском вузе педагог показал студентам "клубничку", из-за чего в престижном университете Львова разразился скандал.

Также мы писали о том, что в прошлом году в США на детском аттракционе показали "клубничку", что повергло родителей в ужас.

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