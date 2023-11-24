UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Журнал Timе вніс 9 фото з України у сотню найкращих у світі за 2023 рік. Ось ці кадри

9 фото з України увійшли у сотню найкращих за 2023 рік (фото: Євген Малолєтка)
Автор: Василина Копитко

Американський журнал Timе визначив 100 найкращих світлин 2023 року. Серед них - 9 фото, які зробили в Україні. Вони показують страшні будні повномасштабної війни та відчайдушну боротьбу українців проти російських окупантів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Time.

В окопі під Бахмутом

Максим Дондюк зробив цю світлину для The New Yorker. На фото руки українського воїна 28-ї бригади, що сидить за кількасот метрів від ворожих окопів у Бахмуті.

Бахмут із висоти пташиного польоту

Військові фотографи Костянтин і Влада Ліберови зробили знімок для AP. На ньому показаний Бахмут із висоти пташиного польоту, де точаться найзапекліші бої з окупантами.

Прощання із полеглим героєм

Данієль Коул зробив знімок для AP на похороні воїна Олексія Завадського. Він загинув у Бахмуті.

Порятунок пораненого

Фотограф Євген Малолєтка для AP зафіксував, як лікарі рятують пораненого захисника біля Бахмута 26 лютого.

Поранений воїн

Девід Гуттенфельдер для NYT зробив фото українського пораненого воїна на ношах, який палить останню сигарету перед тим, як його заберуть "Госпітальєри".

Маленькі жертви війни

Ніколь Танг для NYT сфотографувала дітей, які були травмовані внаслідок російських атак. Знімок зроблений в укритті "Охматдиту" в Києві.

Втеча від російського обстрілу

Олександр Магул зробив знімок для АР. Кадр показує, як родина тікає від обстрілу житлового кварталу в Первомайську на Харківщині.

Поранений у прифронтовому медпункті

Анна Кудрявцева для Reuters сфотографувала українського пораненого захисника, що перебуває у прифронтовому медпункті під час нападу Росії на Україну.

"Доля окупантів в Україні"

Фотограф Тайлер Гікс для The New Yorker зробив знімок із рештками російського солдата на дорозі в Донецькій області.

Раніше ми писали про те, які 10 фото української природи визнані найкращими у цьому році.

Переглядайте також фото українських штурмовиків, які "виходять із пекла".

Читайте РБК-Україна в Google News
фотографиРейтинг