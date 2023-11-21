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Представили 10 накрасивіших фото природи зі всієї України. Це просто неймовірно

Вівторок 21 листопада 2023 22:35
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Представили 10 накрасивіших фото природи зі всієї України. Це просто неймовірно У конкурсі взяли участь 4 633 фотографії (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

"Вікімедіа України" показала 10 найкращих світлин української природи. Їх вибрали у рамках міжнародного фотоконкурсу "Вікі любить Землю" серед 4633 світлин, які були зроблені у різних куточках України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Вікі любить пам'ятки" у Facebook.

Що відомо про конкурс

"Вікі любить Землю" - це щорічний міжнародний конкурс фотографій об’єктів, який присвячений пам'яткам природи. Ці світлини наповнюють фонд для ілюстрування Вікіпедії та інших проєктів. Конкурс також має на меті привернути уваги до стану навколишнього середовища. В Україні його проводить громадська організація "Вікімедіа Україна".

Зазначимо також, що це найбільший у світі фотоконкурс пам’яток природної спадщини. Він зародився в Україні у 2013 році, а з 2014 року став міжнародним.

Також додамо, що до конкурсу цього року допускали тільки роботи, які зроблені до 24 лютого 2022 року.

Цьогоріч Україна посіла третє місце серед 50 країн та територій за кількістю завантажених світлин: 121 учасник завантажили 4633 фотографій обʼєктів ПЗФ України", - кажуть організатори.

Вони діляться 10 фото - переможцями конкурсу 2023 року.

Представили 10 накрасивіших фото природи зі всієї України. Це просто неймовірноДжарилгацький національний природний парк. Херсонська область (фото: Дмитро Трофимчук)

Представили 10 накрасивіших фото природи зі всієї України. Це просто неймовірноГора Щербан Мармароського хребта в Карпатах. Закарпатська область (фото: Михайло Пецкович)

Представили 10 накрасивіших фото природи зі всієї України. Це просто неймовірноБотанічний заказник "Новий Світ". Автономна Республіка Крим (фото: Олександр Рижков)

Представили 10 накрасивіших фото природи зі всієї України. Це просто неймовірноНаціональний природний парк "Верховинський". Івано-Франківська область (фото: Михайло Пецкович)

Представили 10 накрасивіших фото природи зі всієї України. Це просто неймовірноСеднівський заказник. Чернігівська область (фото: Олександр Арендар)

Представили 10 накрасивіших фото природи зі всієї України. Це просто неймовірноНаціональний природний парк "Хотинський". Чернівецька область (фото: Сергій Нестерчук)

Представили 10 накрасивіших фото природи зі всієї України. Це просто неймовірно"Березовий Гай" у Деснянському районі Києва (фото: Сергій Мірошник)

Представили 10 накрасивіших фото природи зі всієї України. Це просто неймовірноСеретський гідрологічний заказник. Тернопільська область (фото: Володимир Бурдяк)

Представили 10 накрасивіших фото природи зі всієї України. Це просто неймовірноГеологічна пам’ятка природи "Нагорянські печери". Вінницька область (фото: Тарас Золотавін)

Представили 10 накрасивіших фото природи зі всієї України. Це просто неймовірноБотанічний заказник "Чапля". Хмельницька область (фото: Сергій Нестерчук)

Раніше ми ділились фото першого снігу в Україні.

Нещодавно ми показували фото, як виглядають Карпати восени.

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