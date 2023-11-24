RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Журнал Timе внес 9 фото из Украины в сотню самых лучших в мире за 2023 год. Вот эти кадры

9 фото с Украины вошли в сотню лучших за 2023 год (фото: Евгений Малолетка)
Автор: Василина Копытко

Американский журнал Timе определил 100 лучших фотографий 2023 года. Среди них - 9 фото, которые сделаны в Украине. Они показывают страшные будни полномасштабной войны и отчаянную борьбу украинцев против российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Time.

В окопе под Бахмутом

Максим Дондюк сделал это фото для The New Yorker. В кадре руки украинского воина 28-й бригады, который сидит в нескольких сотнях метров от вражеских окопов в Бахмуте.

Бахмут с высоты птичьего полета

Военные фотографы Константин и Влада Либеровы сделали снимок для AP. На нем показан Бахмут с высоты птичьего полета, где идут самые ожесточенные бои с оккупантами.

Прощание с павшим героем

Даниель Коул сделал снимок для AP на похоронах воина Алексея Завадского. Он погиб в Бахмуте.

Спасение раненого

Фотограф Евгений Малолетка для AP зафиксировал, как врачи спасают раненого защитника в Бахмуте 26 февраля.

Раненый воин

Дэвид Гуттенфельдер для NYT сделал фото украинского раненого воина на носилках, который курит последнюю сигарету перед тем, как его заберут "Госпитальеры".

Маленькие жертвы войны

Николь Танг для NYT сфотографировала детей, травмированных в результате российских атак. Снимок сделан в укрытии "Охматдета" в Киеве.

Бегство от российского обстрела

Александр Магул сделал снимок для АР. Кадр показывает, как семья убегает от обстрела жилого квартала в Первомайске Харьковской области.

Ранен в прифронтовом медпункте

Анна Кудрявцева для Reuters сфотографировала украинского раненого защитника, который находится в прифронтовом медпункте во время нападения России на Украину.

"Судьба оккупантов в Украине"

Фотограф Тайлер Гикс для The New Yorker сделал снимок с останками российского солдата на дороге в Донецкой области.

Ранее мы писали о том, какие 10 фотографий украинской природы признаны лучшими в этом году.

Просматривайте также фото украинских штурмовиков, которые "выходят из ада".

Читайте РБК-Украина в Google News
фотографиРейтинг