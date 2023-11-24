Журнал Timе внес 9 фото из Украины в сотню самых лучших в мире за 2023 год. Вот эти кадры

Американский журнал Timе определил 100 лучших фотографий 2023 года. Среди них - 9 фото, которые сделаны в Украине. Они показывают страшные будни полномасштабной войны и отчаянную борьбу украинцев против российских оккупантов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Time.
Максим Дондюк сделал это фото для The New Yorker. В кадре руки украинского воина 28-й бригады, который сидит в нескольких сотнях метров от вражеских окопов в Бахмуте.
Военные фотографы Константин и Влада Либеровы сделали снимок для AP. На нем показан Бахмут с высоты птичьего полета, где идут самые ожесточенные бои с оккупантами.
Даниель Коул сделал снимок для AP на похоронах воина Алексея Завадского. Он погиб в Бахмуте.
Фотограф Евгений Малолетка для AP зафиксировал, как врачи спасают раненого защитника в Бахмуте 26 февраля.
Дэвид Гуттенфельдер для NYT сделал фото украинского раненого воина на носилках, который курит последнюю сигарету перед тем, как его заберут "Госпитальеры".
Николь Танг для NYT сфотографировала детей, травмированных в результате российских атак. Снимок сделан в укрытии "Охматдета" в Киеве.
Александр Магул сделал снимок для АР. Кадр показывает, как семья убегает от обстрела жилого квартала в Первомайске Харьковской области.
Анна Кудрявцева для Reuters сфотографировала украинского раненого защитника, который находится в прифронтовом медпункте во время нападения России на Украину.
Фотограф Тайлер Гикс для The New Yorker сделал снимок с останками российского солдата на дороге в Донецкой области.
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