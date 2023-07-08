Жовтіють і обпадають зав'язі огірків? Ось народні методи, які врятують ваш урожай

Навіть якщо огірки рясно цвітуть, то це ще не гарантує, що ви отримаєте гарний урожай. Частою проблемою у городників є те, що вже сформовані зав'язі жовтіють та обпадають.

Про те, чому це відбувається і як цьому запобігти, розповіли на You Tube каналі "Дім та присадибна ділянка".

Чому зав'язь огірків жовтіє та обсипається

"Без здорових і сформованих зав'язей не можна очікувати на рясний урожай. Але іноді зав'язі без помітних причин жовтіють і опадають, залишаючи рослини без плодів, а нас - без врожаю. Чому таке відбувається, і що потрібно робити у цьому випадку? Причиною такої "аномалії" часто є неправильна агротехніка і помилки при вирощуванні огірків", - пояснює городниця.

Найпоширеніші причини пожовтіння і опадання зав'язей:

брак світла

температурний режим повітря і ґрунту

брак мінеральних речовин

проблеми з поливом

хвороби та шкідники

недозапилення бджолами

Як запобігти цій проблемі

"Якщо бджоли не запилять квітку, то вона відпаде. Щоб усунути цю проблему, розведіть 1 ч. л меду в 1 л води та обприскайте огірки. Якщо не маєте меду, то розведіть цукор", - радить городниця.

Також рослинам потрібно достатньо освітлення, якщо є загущення, то рослини погано ростуть і розвиваються. Відстань між кущами має бути 70 см, а між рядами - 90 см.

"Якщо кущі затіняють одне одного, то вони погано розвиваються. Треба правильно формувати бічні пагони - їх треба проріджувати, щоб добре потрапляло сонце і була провітрюваність. Бічні пагони починайте формувати з четвертого вузла - на ньому залиште один листочок, на п'ятому - два і так далі", - каже господиня.

Огірки можуть скидати зав'язь і через брак поливу. Городниця радить підгорнути грядки, так вода не розтікатиметься і ще варто замульчувати їх травою - це збереже вологу. Тоді можна поливати огірки раз на три дні.

"Якщо рослині не вистачає поживних речовин, то вона скидає зав'язі, а всі сили віддає на формування уже наявних огірків. Тому треба постійно збирати плоди. Чим частіше ви збиратимете урожай, чим більше буде формуватись новий", - пояснює жінка.

Як правильно підживити рослину

Раз на тиждень під час плодоношення потрібно підживити рослину.

Зробіть настій з деревного попелу - на 10 л води дайте 4 шкірки бананів і склянку попелу. Окремо треба зробити настій зеленого добрива - 10-літрове відро на третину слід заповнити листям і квітами конюшини і кульбаби, чи будь-якою іншою зеленню, та залити водою й залишити на кілька днів, щоб забродило.

Після цього у 10 л води розчиніть 1 л зеленого добрива і 1 л настою із деревного попелу. Добре розмішайте усе і полийте по 1 л під корінь кожного куща на вологий ґрунт.

"Від такого підживлення огірки стають солодкуваті на смак", - пояснює городниця.