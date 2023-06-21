Ось що треба зробити, аби листя огірків не жовтіло: надійні методи від професійної городниці

Городники масово почали скаржитись на те, що листя на огірках жовтіє та сохне, через це погано розвиваються плоди й, відповідно, нема бажаного врожаю.

Чому виникає ця проблема і як її позбутися, розповіли на You Tube каналі "Дім та присадибна ділянка".

Чому жовтіє листя на огірках

Жовте листя на огірках свідчить про брак корисних і поживних речовин, а саме калію і магнію. Саме вони стають найчастішими причинами цієї проблеми, а також сухі ділянки.

Характерна ознака нестачі калію - спочатку жовтіють краї листових пластин, а потім пляма стрімко збільшується. Темно-зелені жилки на тлі жовтизни можуть сигналізувати про дефіцит заліза або марганцю. Жовтіюче верхнє листя буває при браку азоту, міді. Цю ситуацію допоможуть виправити підживлення.

Ще одна причина - грибкові захворювання. Найчастіше це саме фузаріоз. Спочатку на бадиллі з'являються іржаві плями, потім листки покриваються плямами повністю, засихають та опадають.

При цьому у разі фузаріозу пагони стають млявими, і не реагують на полив. Якщо 30-градусна спека змінилася холодними дощами і зниженням нічних температур - грибки не змусять себе чекати.

Також причиною жовтих плям можуть стати шкідники. Білокрилка або павутинний кліщ висмоктують всі соки з огіркового листя, в результаті листя жовтіє і гине.

Як позбутись жовтих плям на листі

Якщо є брак азоту, то треба правильно підживити рослину. Третину 10-літрового відра наповніть курячим послідом, залийте водою і залиште на 5 днів, аби забродило. Тоді пів літра цього настою треба розвести у 10 л води і полити під корінь кожного кущика.

Також можна полити рослини зеленим добривом. Найкраще, коли воно виготовлене з кропиви. Якщо її не маєте, то можна взяти кульбабу, конюшину, газонну траву або будь-яку лікарську рослину. Пів відра зелені залийте водою і залиште на 5 днів, щоб забродило. А тоді пів літра розчину змішайте із 10 л води й підлийте кущі.

Якщо по краях листя є жовтий обвідок, тоді це нестача калію. Тоді треба підсипати кущі деревним попелом, щоб збагатити рослини цим елементом. Або зробіть настій - склянку попелу розведіть у відрі води, настоюйте добу, а тоді полийте кущі.

Як провести профілактику хвороб

Візьміть 1 л сироватки, змішайте з 3 л води й додайте 2 ст. л рідкого мила (або натріть господарського), додайте 15 мл йоду і 200-грамову склянку марганцівки. Тоді обробіть кущі. Важливо обприскували листочок знизу і зверху. Це буде і підживлення, і профілактика хвороб.

Сироватка зробить таку плівочку, що комахи не зможуть на них жити.

Якщо є ознаки хвороби, то процедуру треба повторити за 3 дні. Якщо нема - тоді через 10 днів. Цим розчином також добре обробляти і помідори.