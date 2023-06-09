Огірки, вирощені в такий спосіб, гарантовано дадуть удвічі більший врожай
Огірки доволі прості у вирощуванні, але за певних умов вони можуть давати кращий або гірший врожай.
Який спосіб допоможе виростити гарний врожай, розповіли на YouTube-каналі Наша дача.
Що відомо про суперспосіб
За словами експерта, вже котрий рік він вирощує тепличні огірки способом не прямої посадки в ґрунт, а "в пакетах". Тобто субстратом заповнюють пакет, висаджують туди огірки.
Щоб довести ефективність способу, дві рослини були висаджені просто в ґрунт, інші - в пакети.
Росли вони поруч в однакових умовах. Розсада була також абсолютно однакова, але різниця просто вражаюча.
Ліворуч огірки в землі, праворуч - в пакеті (скриншот)
Які переваги висадки в пакеті
Огірки в пакеті виросли вищими на 40 сантиметрів, листя удвічі більше, стебло майже удвічі більше, а плоди крупніші.
В якості пакетів використовуються звичайні, з якими ми ходимо в магазин. Їх треба обрізати, щоб було 20 см заввишки і 30 в діаметрі. При цьому дна в пакеті нема, коренева система розвивається і проростає в ґрунт.
Перевага такого вирощування в тому, що волога краще зберігається, а разом з нею і поживні речовини.
Коли стає дуже спекотно, поливати треба не тільки зверху в пакет, а в ґрунт біля пакета, адже коренева система у огірка дуже розлога.
Раніше ми писали, чому огірки погано плодоносять. Експерти назвали головні причини.
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