Желтеют и опадают завязи огурцов? Вот народные методы, которые спасут ваш урожай

Даже если огурцы обильно цветут, это еще не гарантирует, что вы получите хороший урожай. Частой проблемой у огородников является то, что уже сформировавшиеся завязи желтеют и опадают.

О том, почему это происходит и как это предотвратить, рассказали на You Tube канале "Дім і присадибна ділянка".

Почему завязи огурцов желтеют и осыпаются

"Без здоровых и сформировавшихся завязей нельзя рассчитывать на обильный урожай. Но иногда завязи без заметных причин желтеют и опадают, оставляя растения без плодов, а нас - без урожая. Почему такое происходит, и что нужно делать в этом случае? Причиной такой "аномалии" часто является неправильная агротехника и ошибки в выращивании огурцов", - объясняет огородница.

Самые распространенные причины пожелтения и опадания завязей:

нехватка света

температурный режим воздуха и грунта

нехватка минеральных веществ

проблемы с поливом

болезни и вредители

пчелы не опылили цветы огурцов

Как предотвратить эту проблему

"Если пчелы не опылят цветок, то он отпадет. Чтобы устранить эту проблему, разведите 1 ч. л меда в 1 л воды и опрыскайте огурцы. Если нет меда, то разведите сахар", - советует огородница.

Также растениям требуется достаточное освещение, если есть загущение, то растения плохо растут и развиваются. Расстояние между кустами должно быть 70 см, а между рядами - 90 см.

"Если кусты затеняют друг друга, то они плохо развиваются. Надо правильно формировать боковые побеги - их надо прореживать, чтобы хорошо попадало солнце и была проветриваемость. Боковые побеги начинайте формировать с четвертого узла - на нем оставьте один листик, на пятом - два и так далее", - говорит огородница.

Огурцы могут сбрасывать завязь из-за неправильного полива. Огородница советует окучить грядки, так вода не будет растекаться и еще стоит замульчировать их травой - это сохранит влагу. Тогда можно поливать огурцы раз в три дня.

"Если растению не хватает питательных веществ, то оно сбрасывает завязи, а все силы отдает на формирование огурцов. Поэтому нужно постоянно собирать плоды. Чем чаще вы будете собирать урожай, чем больше будет формироваться новый", - объясняет женщина.

Как правильно подкормить растение

Раз в неделю в период плодоношения нужно подкормить растение.

Сделайте настой из древесной золы - на 10 л воды дайте 4 кожуры бананов и стакан пепла. Отдельно нужно сделать настой зеленого удобрения - 10-литровое ведро на треть следует заполнить листьями и цветами клевера и одуванчика, или любой другой зеленью, и залить водой и оставить на несколько дней, чтобы забродило.

После этого в 10 л воды растворите 1 л зеленого удобрения и 1 л настоя из древесной золы. Хорошо размешайте все и полейте по 1 л под корень каждого куста на влажную почву.

"От такой подкормки огурцы становятся сладковатыми на вкус", - объясняет огородница.