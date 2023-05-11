Експерти розповіли, що буде з цінами на яйця: чи чекати на здешевшання

Останнім часом українці могли спостерігати просто рекордні ціни на яйця. У середньому вони коливалися в межах 50 гривень за десяток, проте подекуди сягали навіть більше. Проте зараз ситуація з вартістю почала стабілізуватися.

Чи чекати на суттєве здешевшання - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що буде з цінами на яйця влітку

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка розповідає, що після Великодня ціни на яйця знизилися на 9-12% і тепер варіюються в межах 60-70 гривень за десяток.

За його словами, на ціну впливає збільшення тривалості світлового дня. Тому таким чином до середини літа вартість може впасти ще на 15%.

Які ще фактори впливають на ціни на яйця:

тепла погода

нарощення поголів'я

стабільність цін на корми

збільшення пропозиції яєць від приватних господарств

На думку експерта з птахівництва Олега Катеринича, влітку за одне яйце доведеться платити десь 2,5-3 гривні. Він вважає, що для літньої пори зниження на 30-50% є традиційним.

Скільки зараз коштують яйця

У популярних торгових мережах ціни за десяток яєць такі:

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