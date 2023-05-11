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Експерти розповіли, що буде з цінами на яйця: чи чекати на здешевшання

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Україна, Четвер 11 травня 2023 11:22
Експерти розповіли, що буде з цінами на яйця: чи чекати на здешевшання Чи здешевшають яйця в Україні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Останнім часом українці могли спостерігати просто рекордні ціни на яйця. У середньому вони коливалися в межах 50 гривень за десяток, проте подекуди сягали навіть більше. Проте зараз ситуація з вартістю почала стабілізуватися.

Чи чекати на суттєве здешевшання - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що буде з цінами на яйця влітку

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка розповідає, що після Великодня ціни на яйця знизилися на 9-12% і тепер варіюються в межах 60-70 гривень за десяток.

За його словами, на ціну впливає збільшення тривалості світлового дня. Тому таким чином до середини літа вартість може впасти ще на 15%.

Які ще фактори впливають на ціни на яйця:

  • тепла погода
  • нарощення поголів'я
  • стабільність цін на корми
  • збільшення пропозиції яєць від приватних господарств

На думку експерта з птахівництва Олега Катеринича, влітку за одне яйце доведеться платити десь 2,5-3 гривні. Він вважає, що для літньої пори зниження на 30-50% є традиційним.

Скільки зараз коштують яйця

У популярних торгових мережах ціни за десяток яєць такі:

Експерти розповіли, що буде з цінами на яйця: чи чекати на здешевшанняЕксперти розповіли, що буде з цінами на яйця: чи чекати на здешевшанняЕксперти розповіли, що буде з цінами на яйця: чи чекати на здешевшання

Скриншоти: Styler

Раніше ми розповідали, чим можна замінити яйця в будь-якій страві.

А ще писали про те, скільки можна зберігати варені яйця в холодильнику.

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