Жовтень 2022 принесе неприємності цим знакам Зодіаку: кому не пощастить

Овен

Овнам акуратно потрібно бути в дорозі, перевірити ще раз перед цим авто і безпеку маршруту, позаяк можуть бути непередбачені ситуації. Несприятливі зміни та аварійні обставини у справах та умовах роботи, ймовірна небезпека для одного з дітей, звільнення.

Астролог зазначила, що на деяких Овнів очікують переїзди, еміграція, раптові поїздки робочого характеру.

Скорпіон

У жовтні здоров'я потрібно берегти, проводити профілактичні дії, дотримуватися здорових ритмів життя. При цьому існує можливість невеликої матеріальної допомоги від батька чи свекрухи чи тещі.

Більшість робочих ініціатив не зможуть знайти підтримку через незрозумілі або незалежних від вас причин. Ви знаходитесь у невільному положенні. Обережніше стежте за діями чи словами, які можуть дискредитувати вас чи пошкодити авторитет, і без них вистачає інтриг та наклепу. Ви можете опинитися в ув'язненні чи невільних умовах.

Риби

Риби можуть наразитися на небезпеку в плані травматичних ситуацій або аварійної ситуації в жовтні 2022 року. Також розглядаються дрібні проблеми зі здоров'ям, яких, за правильної профілактики, ви можете уникнути.

При цьому успіхів можуть чекати ті Риби, хто займається бізнесом та торгівлею, будь-які справи, які потребують точності та фінансових розрахунків.