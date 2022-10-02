Гороскоп на жовтень 2022 року: детальний прогноз на місяць для кожного знака Зодіаку

Гороскоп на жовтень 2022 року розповість, чого чекати всім знакам Зодіаку у коханні, роботі, здоров'ї, фінансах та здоров'ї протягом найближчого місяця.

Овен

Для Овнів осінь, як завжди, розбір польотів у плані партнерства та співробітництва і про це вкаже повня 9 жовтня. У жовтні 2022 року Овнам доведеться вирішувати питання з минулими співробітництвами, домовленостями, контрактами, а нові вже можна укладати після 4 жовтня.

З кимось доведеться попрощатися і в особистому плані. Цього місяця перевіриться ваша здатність домагатися потрібних вам контактів, колаборацій та прихильності. Хороший момент для реклами, укладання договорів, ведення переговорів, політичної та громадської діяльності, а також для оголошення заручин, весілля та для будь-яких культурних заходів.

Сприятливо для юридичних справ, подання позову до суду, будь-яких опозиційних заходів, мітингів, зборів. На деяких Овнів очікують переїзди, еміграція, раптові поїздки робочого характеру. Хтось піде на навчальні курси, а хтось ретельно збиратиме та оформлюватиме документи.

Акуратно потрібно бути в дорозі, перевірити ще раз перед цим авто і безпеку маршруту, так як можуть бути непередбачені ситуації. Несприятливі зміни та аварійні обставини у справах та умовах роботи, небезпека для одного з дітей, звільнення.

Телець

У жовтні 2022 року у Тельців посилиться занепокоєння з приводу роботи. У цей період ви краще визначите особистий статус та вплив серед тих, з ким працюєте. Для цього періоду характерна рутинна діяльність або вам знадобиться індивідуальний персонал, щоб привести себе в порядок - наприклад, відвідування перукарні, салону краси, медичне обстеження, візит до дантиста, прибирання в будинку.

На перший план також виступатимуть загальний стан вашого здоров'я та фізична форма. Можливо, вам доведеться дбати про когось - наприклад, доглядати за хворим родичем або хтось найме вас доглядальницею чи домробітницею.

Відмінний період, щоб визначити додаткові методи заробітку або знайти нову роботу після 4 жовтня. Можуть бути фінансові втрати через дітей, розваги, навчання, невдалі спекуляції чи сумнівні послуги. Можуть бути обмани чи неприємні новини від дітей чи коханих людей

Близнюки

У жовтні 2022 року Близнюки хочуть насолоджуватися життям і отримувати задоволення. У цей період на перший план виступають романтика, творчість, коханці, зустрічі, спорт. Фінансовий та інший ризик стане невід'ємною частиною цього періоду. Підвищено активність та травматичність цього місяця.

Можна розраховувати на вирішення службових питань, тим більше, що в цьому може відіграти важливу роль ваш партнер чи начальник. У особистому житті відбуваються дуже бурхливі події. Кохання захопить вас із головою, причому як сімейних Близнюків, так і тих, хто тільки вибудовує стосунки. Щасливі дні будуть сповнені романтики, відвідування культурних заходів.

Неприємності та конфлікти з батьками та домочадцями, через нерухомість. Або вас виженуть жити окремо. Відмінно проходитимуть рекламні акції, подання документів на візу. Співпраця та знайомство з іноземцями. Також можна запланувати подорож чи відпочинок закордоном.

Рак

У жовтні 2022 року Ракам доведеться багато їздити, переміщатися, ховатися і їхати дуже далеко. У сім'ї пануватиме радість і комфорт, чекає безліч щасливих моментів, але все ж таки доведеться вирішувати побутові моменти. Для тих, хто лише задумався над дитиною, можна втілити мрію у життя.

Ситуація у відносинах із партнерами суперечлива. Щоб зберегти баланс і довіру, потрібно виявляти терпіння та розсудливість. Причиною невдач партнера можуть стати фінансові невдачі. Угоди нерухомості, оренда та придбання будинку будуть вдалими після 4 жовтня.

З жовтня 2022 року можливе перспективне вирішення проблем житла та будинку, вдосконалення житлових умов та умов життя. А подорож усією родиною буде сприятливою та сприятиме зміцненню сімейних стосунків. Можуть бути неприємні звістки чи новини здалеку.

Лев

У жовтні 2022 року Леви будуть занурені в роботу з головою, тому на них чекає популярність і визнання їх аудиторії. Ваша наполегливість та конструктивне вирішення питань дозволять налагодити гармонійні стосунки серед ваших колег чи підлеглих. Як результат - пропозиція про призначення відповідальної посади, підвищення авторитету в очах інших.

Безробітні Леви мають активніше шукати хороші вакансії після 4 жовтня. Також середина жовтня буде сприятливою, щоб запустити нові проект чи стартап, можете залучити політиків, спонсорів, друзів. У жовтні збережеться сприятливий час для переїзду до іншого міста чи країни.

Безліч приємних контактів, романтичні знайомства, зустрічі, які можуть перерости у глибше почуття. Можливі корисні знайомства у соцмережах. Дуже сприятливий час для блогерів, ЗМІ, продажників. Сприятливий місяць для складання іспитів, навчання та поїздок, пов'язаних із політичною чи організаційною діяльністю.

Діва

У жовтні 2022 року будьте готові до успішного просування вгору кар'єрними сходами та додатковими доходами. Зростання числа клієнтів та збільшення доходів - такі перспективи порадують багатьох активних та практичних Дів. Непогані заробітки будуть і у бізнесменів, і найманих співробітників.

Практично вся енергія цього місяця буде спрямована на роботу та досягнення особистих цілей. Ви можете багато чого досягти і досягти непоганих результатів. Максимально використовуйте період до кінця місяця за своїм просуванням або пошуком роботи. Корисно встановити нові корисні зв'язки, які надалі швидше за все принесуть прибуток.

Гарний час для будь-яких справ, пов'язаних із фінансами, а також для пошуку фінансової допомоги. Сприятливо оновити гардероб цього місяця. Також можливі витрати у плані здоров'я чи ремонту. Можливо сварки чи неприємності з матір'ю чи її родичами, а також батьками партнера.

Терези

Жовтень 2022 - це місяць Терезів. Сприятливий час для знайомства, вирішення питань, що стосуються любові та партнерства, а також для суспільної та дипломатичної, юридичної та політичної діяльності. Творчим людям, блогерам, акторам, артистам чи людям мистецтва слід використати цей місяць для презентації себе та своїх творінь.

Сприятливий час для бізнесу, пов'язаного з мистецтвом, красою, косметологією, юриспруденцією, розвагами, фешном та дизайном. Висока ймовірність придбання житла закордоном чи інших великих придбань у будинку, оновлення меблів та інтер'єру. У цей період добрі доходи також принесуть консультації та коучинг.

Дизайнери можуть очікувати на вигідне замовлення. Також сімейний бюджет поповниться прибутками партнерів. Сприятливі поїздки та переїзд за кордон, можливо ви отримаєте довгоочікувані документи чи візу.

Скорпіон

У жовтні 2022 року більшість робочих ініціатив не зможуть знайти підтримку через незрозумілі або незалежних від вас причин. Ви знаходитесь у невільному положенні. Обережніше слідкуйте за діями чи словами, які можуть дискредитувати вас чи пошкодити авторитет, і без них вистачає інтриг та наклепу. Ви можете опинитися в ув'язненні чи невільних умовах.

Варіантом сімейного відпочинку є спільна поїздка до країн далекого зарубіжжя. І при вирішенні будь-якої домашньої справи можна сміливо звертатися до партнера. Можливість невеликої матеріальної допомоги від батька чи свекрухи чи тещі.

В цей час оренда буде вигідною. Доходи на цей період можуть бути очікування від психологічних, медицини, езотеричних та інших видів діяльності, які потребують натхнення, музики та кіно. Наприклад, ютуб та зйомки будуть дуже продуктивними у цей період. У жовтні здоров'я потрібно берегти, проводити профілактичні дії, дотримуватися здорових ритмів життя.

Стрілець

У жовтні 2022 року у Стрільців реалізуються багато планів і надій. Чекайте на допомогу від спонсорів, друзів або покровителів, можливі соцвиплати. Вже в жовтні на вас чекають сприятливі зміни в умовах проживання та вирішення проблем з житлом.

Багатьом надійдуть пропозиції працювати вдома віддалено та отримувати хороший дохід. Може прийти допомога, звідки її зовсім не чекали. Прибуток отримають ті, хто займається торгівлею, займається інтелектуальною працею, консультанти та посередники у різних сферах.

Для тих, хто давно мріяв здобути водійські права, можна піти на курси водіння. Багато дружніх зустрічей та посиденьок з людьми, з якими у вас є спільні інтереси чи справи.

У середині місяця висвітляться проблеми, пов'язані з навчанням, дітьми, коханцями або вашим заняттям. А також можливі конфлікти в сім'ї, житлові чи сімейні проблеми, розлука чи відчуження з одним із батьків.

Козеріг

У жовтні 2022 року Козерогам потрібно буде вирішувати проблеми в сім'ї та проблеми зі здоров'ям. Сприятливо проходити перевірки у цей період та санаторно-профілактичне лікування.

Серед робітників, колег чи співробітників очікуються конфлікти. Але роботи буде багато, навіть якщо вас звільнять, ви зможете знайти заміну. Конфлікти у сім'ї, житлові чи сімейні проблеми, розлука чи відчуження з одним із батьків.

У вас може бути роман на роботі або ви познайомитеся з гідною людиною в робочій обстановці, на зустрічах. У цей час слід всю свою енергію направити підвищення своїх професійних навичок. Гарний час для переговорів з начальством та вищими чиновниками про перспективи своєї діяльності, для різних прохань, у молодих людей - для вибору професії та самовизначення.

Водолій

У Водоліїв у жовтні 2022 року може бути прорив у творчих професіях або у спорті. Також ви зможете зустріти своє кохання, або навпаки доведеться розлучитися зі своїм коханцем через непереборні обставини. У жінки збільшується можливість зачаття у цей період.

Вдалий час для політичної діяльності, навчання, підвищення кваліфікації, стажування за кордоном. Сприятливий час для пошуку ділових зв'язків за кордоном, поїздок за кордон, залучення до партнерства іноземних фірм, підприємств, товариств.

У цей час можливі спільні поїздки за кордон, романтичне знайомство далеко від дому, в соцмережах або зустріч із іноземцем, яка може перерости у велике почуття. Кохання можна знайти, беручи участь у якомусь зльоті, з'їзді, конференції, або зустрічаючись у справі з високопосадовцем, відомою особистістю, блогером.

Сильне почуття може започаткувати новий період життя, розширити можливості особистого розвитку. Можливий прихід грошей під час перебування за кордоном або отримання грошей з-за кордону. Можливі непередбачені витрати на дітей, коханців, розваги чи невдалі вкладення.

Риби

Риби можуть наразитися на небезпеку в плані травматичних ситуацій або аварійної ситуації в жовтні 2022 року. Також розглядаються дрібні проблеми зі здоров'ям, які, за правильної профілактики, ви можете уникнути.

Успіхів можуть чекати ті, хто займається бізнесом та торгівлею, будь-які справи, які потребують точності та фінансових розрахунків. У жовтні неможливо назвати безхмарними стосунки шлюбу та взаємодії з партнерами. Можливо причиною розбіжності є фінансові питання. Треба вміти знайти компроміс щодо бюджету сім'ї, і головне, не ставити в пріоритет це питання.

Можуть бути незаплановані витрати на членів сім'ї чи родичів. У жовтні 2022 року активізуються питання, що стосуються сім'ї, будинку, батьків. Можливий ремонт, перебудова, перестановка або сім'я вимагатиме у цей час багато турбот, допомога може бути потрібна батькам або комусь із членів сім'ї. Також є вказівки на тимчасову роботу вдома або онлайн. Можуть бути проблеми з орендарями і вас попросять із дому.