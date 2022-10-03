Одному знаку Зодіаку сильно пощастить з грошима у жовтні 2022

Гороскоп на жовтень 2022 року розповість про знак Зодіаку, якому найбільше пощастить з фінансами та кар'єрою.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

І цей щасливчик - Стрілець!

У жовтні 2022 року у Стрільців реалізуються багато планів і надій. Чекайте на допомогу від спонсорів, друзів або покровителів, можливі соцвиплати. Вже в жовтні на вас чекають сприятливі зміни в умовах проживання та вирішення проблем з житлом.

Багатьом надійдуть пропозиції працювати вдома віддалено та отримувати хороший дохід. Може прийти допомога, звідки її зовсім не чекали. Прибуток отримають ті, хто займається торгівлею, займається інтелектуальною працею, консультанти та посередники у різних сферах.

Для тих, хто давно мріяв здобути водійські права, можна піти на курси водіння. Багато дружніх зустрічей та посиденьок з людьми, з якими у вас є спільні інтереси чи справи.

Але будуть і негаразди: у середині місяця висвітляться проблеми, пов'язані з навчанням, дітьми, коханцями або вашим заняттям. А також можливі конфлікти в сім'ї, житлові чи сімейні проблеми, розлука чи відчуження з одним із батьків.