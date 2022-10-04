Октябрь 2022 года принесет неприятности этим знакам Зодиака: кому не повезет

Овен

Овнам аккуратно нужно быть в пути, перепроверить перед этим авто и безопасность маршрута, так как могут быть непредвиденные ситуации. Неблагоприятные изменения и аварийные обстоятельства по делам и условиям работы, вероятная опасность для одного из детей, увольнение.

Астролог отметила, что некоторых Овнов ожидают переезды, эмиграция, внезапные поездки рабочего характера.

Скорпион

В октябре здоровье нужно беречь, проводить профилактические действия, соблюдать здоровые ритмы жизни. При этом существует небольшая материальная помощь от отца или свекрови или тещи.

Большинство рабочих инициатив не смогут найти поддержку по непонятным или независимым от вас причинам. Вы находитесь в несвободном положении. Осторожнее следите за действиями или словами, которые могут дискредитировать вас или повредить авторитет, и без них хватает интриг и клеветы. Вы можете оказаться в заключении или в несвободных условиях.

Рыбы

Рыбы могут подвергнуться опасности в плане травматических ситуаций или аварийной ситуации в октябре 2022 года. Также рассматриваются мелкие проблемы со здоровьем, которых при правильной профилактике вы можете избежать.

При этом успехов могут ожидать те Рыбы, которые занимаются бизнесом и торговлей, любые дела, требующие точности и финансовых расчетов.